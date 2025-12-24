我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

橄欖園推「小份量」餐點 滿足精打細算顧客需求

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

烏干達大選將至 星鏈衛星網路服務遭限制進口惹議

中央社烏干達康培拉23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏干達將於明年1月15日舉行全國大選，在距今不到一個月的時間，烏干達政府對「星鏈」（Starlink）衛星網路設備及類似裝置的進口祭出限制措施，引發外界對網路封鎖的擔憂。示意圖。（路透）
烏干達將於明年1月15日舉行全國大選，在距今不到一個月的時間，烏干達政府對「星鏈」（Starlink）衛星網路設備及類似裝置的進口祭出限制措施，引發外界對網路封鎖的擔憂。示意圖。（路透）

烏干達將於明年1月15日舉行全國大選，在距今不到一個月的時間，烏干達政府對「星鏈」（Starlink）衛星網路設備及類似裝置的進口祭出限制措施，引發外界對網路封鎖的擔憂。

「星鏈」是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衛星網路服務公司。

法新社報導，烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）執政40年，將尋求連任，目前面臨以歌手身分起家的反對派政治人物、現年43歲的威恩（Bobi Wine，本名卡尤拉尼 Robert Kyagulanyi）的挑戰。

現年81歲的穆塞維尼自1980年代推翻獨裁政權上台，但外界批評他愈發專制。反對陣營在這次大選選舉期間屢遭打壓，威恩的競選團隊多次遭攻擊。

烏干達通訊委員會昨天發布公函，警告不能非法進口未獲政府許可的衛星通訊設備。公函中指出：「委員會特別關切便利低軌衛星連接的設備進口，如Starlink等。」

2021年烏干達大選前夕，政府以國家安全為由，提前一天實施網路封鎖。

根據烏干達12月19日發布的一份內部備忘錄，海關總長指示，進入該國的Starlink設備必須經穆塞維尼之子、烏干達人民國防軍參謀總長凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）批准才能放行。

溫恩在社群平台X上抨擊這項禁令，直指「政權已陷入恐懼」。他質疑：「為什麼他們如此害怕人民在選舉過程中 ...（連上網路）？」

泛非人權捍衛者阿邁德（Mwanase Ahmed）告訴法新社，這項公告「非常令人擔憂」，也明顯顯示大選期間將實施網路封鎖。

太空 馬斯克 SpaceX

上一則

全球最大核電廠1/20重啟反應爐 日本東電申請最終確認

下一則

學貸違約者明年起扣薪還債…今日你應知道5件事

延伸閱讀

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達
聲援奏效 曾拍新疆集中營中國青年關恆 不用被遣送烏干達

聲援奏效 曾拍新疆集中營中國青年關恆 不用被遣送烏干達
宏都拉斯大選結果遲未出爐 左派示威遭警驅散釀8傷

宏都拉斯大選結果遲未出爐 左派示威遭警驅散釀8傷
泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感