全球最大核電廠1/20重啟反應爐 日本東電申請最終確認

中央社東京24日綜合外電報導
圖為位於日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠。(路透)
日本東京電力公司為重啟位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組，今天向原子能規制委員會提交「使用前確認」申請，以接受設備最終檢查。明年1月20日將啟動反應爐。

共同社報導，東電控股社長小早川智明在總部舉行的記者會中公布此事。這將是東電在2011年的福島核災後首次重啟核電廠。

小早川表示：「安全沒有終點，我們將不斷努力。作為引發福島事故的當事方，我們深刻反省並將汲取教訓。」他強調，實現能源穩定供應和去碳化社會離不開核電。

6號機組的反應爐已完成核燃料裝填，技術層面的啟動準備工作已經就緒。若原子能規制委員會在使用前確認中沒有發現問題，東電將在獲得「試驗使用」批准書後啟動反應爐。之後邊發電邊調試運轉，經規制委員會再次確認後轉入商業運轉。

柏崎刈羽核電廠6號機組於2012年3月進入定期檢查，全部7座機組相繼停止運轉。6號與7號機組雖於2017年通過規制委員會審查，但之後因發現反恐措施存在漏洞而一度收到事實上的運轉禁令。

新潟縣知事花角英世昨天向首相高市早苗及經濟產業大臣赤澤亮正傳達同意重啟的決定。他今天在例行記者會中再次要求東電加強安全對策。

