我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

小心「鏟雪效應」 專家警告：這些人風險高

雪梨海灘槍擊兇嫌曾進行「戰術」訓練 事先勘查現場

中央社雪梨22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方文件顯示，父子檔嫌犯阿克拉姆（圖）與納維德，曾在鄉間進行「槍械訓練」。路透
警方文件顯示，父子檔嫌犯阿克拉姆（圖）與納維德，曾在鄉間進行「槍械訓練」。路透

根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。此外，澳洲總理艾班尼斯今天也表示，政府將推動更嚴格的仇恨言論與極端主義相關立法。

法新社報導，父子檔嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）與納維德（Naveed）被控鎖定邦代海灘（Bondi Beach）一場猶太光明節（Hanukkah）活動發動攻擊，造成15人死亡，為澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。

今天公布的警方文件顯示，兩人案發前曾在據信是新南威爾斯州鄉間進行「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。

警方說，兩人於10月錄製一段影片，坐在伊斯蘭國（IS）旗幟前，抨擊猶太復國主義（Zionist，指以色列），並詳述犯案動機；此外，他們在案發前數日曾夜間前往邦代海灘進行「事前勘查」。

澳洲昨天晚間6時47分舉行全國默哀1分鐘，時間正好是一周前首度傳出槍聲的時刻。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府將推動立法，新增「加重仇恨煽動罪」，以因應極端主義威脅。他強調：「我們不會讓受伊斯蘭國啟發的恐怖分子得逞，不會讓他們分裂社會。」

澳洲 猶太 槍擊

上一則

從將領到部落客 俄烏開戰來諸多俄羅斯名人遭刺殺

延伸閱讀

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸
雪梨邦代海灘槍擊滿一周 澳洲總理出席追悼活動被噓

雪梨邦代海灘槍擊滿一周 澳洲總理出席追悼活動被噓
四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光

四叉貓找出研究報告 北捷兇嫌張文大學近照曝光
邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

邦代海灘槍案後 澳洲總理下令檢討警政與情報體系

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達

聯邦拍板 關恆免被遣送烏干達