俄將領死於莫斯科汽車爆炸 俄調查烏是否涉案

曾拍新疆集中營 關恆免被遣送烏干達

英國運河出現「天坑」 多艘船隻受困

中央社倫敦22日綜合外電報導
英國施洛普夏郡（Shropshire）一處運河22日通報出現「天坑」，多艘船隻受困。美聯社
英國施洛普夏郡（Shropshire）一處運河22日通報出現「天坑」，多艘船隻受困。美聯社

英國警方今天表示，施洛普夏郡（Shropshire）一處運河通報出現「天坑」，多艘船隻受困。

現場的照片顯示，位於惠特丘奇（Whitchurch）的一段運河結構似乎已完全受損，引發外界對周邊地區可能淹水的憂慮。

根據英國廣播公司（BBC）報導，格林威治時間4時左右，2艘狹長型運河船據報隨著運河塌陷而沉入坑洞，另外有2艘船隻困在坑洞邊緣，情況危急。運河水位似乎已大幅下降，部分河段幾乎完全乾涸。坑洞深度預估約4公尺。

施洛普夏郡消防救援局（Shropshire Fire and Rescue Service）表示，他們獲報運河塌陷，並證實一處運河受到影響。

消防救援局主管赫佛（Scott Hurford）表示，凌晨4時20分左右獲報運河堤岸發生坍塌，大量河水流向周遭地區。消防救援局已出動50名消防員前往當地，防止災情進一步擴大。

根據西麥西亞警方（West Mercia Police），目前現場尚未傳出任何人員傷亡通報。警方呼籲民眾避免前往當地，並使用替代路線。

英國「運河暨河流信託」（Canal and River Trust）表示，這起事件屬於運河「潰堤」，目前首要之務是確保船民及周邊民眾的安全。同時也已展開初步調查以釐清潰堤可能原因，後續將適時對外說明最新進展。

英國2艘狹長型運河船22日據報隨著運河塌陷而沉入坑洞，另外有2艘船隻困在坑洞邊緣...
印度航空接連出狀況 今晨航班發動機出問題緊急返航

