昔患食道癌 龍千玉弟弟江志豐昏迷急救 網集氣喊平安

記者林士傑／即時報導
江志豐驚傳送醫急救。(圖／摘自臉書)
江志豐驚傳送醫急救。(圖／摘自臉書)

57歲的江志豐突在臉書發文「閻王拒收」，身體狀況令人擔憂，粉絲紛紛湧入社群留言集氣、送上祝福。稍早他表示目前已無大礙，在家休息中，他的姊姊龍千玉也留言「沒事喔，謝謝大家關心」，才讓大家放下心中大石。

龍千玉16日舉辦「男人情女人心」巡演記者會，江志豐帶著媽媽現身送禮，未料才2天時間，他的健康突然亮紅燈，在社群平台發文「躺了幾十小時，閻王拒收」。由於他有癌症病史，問及目前狀況？他說：「昨天吃壞東西掛急診，醫生說食物中毒，洗胃後無大礙，目前已回家休養中，感謝大家的關心，感恩感恩。」據悉他在沒意識的狀況下送醫急救，一度陷入昏迷，幸而已脫離險境。

其實江志豐長期有胃食道逆流情況，6年前深感不適，且唱歌沒辦法自我控制，3年前進行健康檢查，照完無痛胃鏡、清醒後發現胃部劇痛，詢問醫師才知道醫師發現食道有問題，緊急切片檢查，結果顯示是食道癌零期，立刻接受治療。他今年2月受訪透露去年再度進行切片檢查，將近完全康復，現在減少應酬「酒就交給老婆喝」。

江志豐(左)日前帶著媽媽力挺姊姊龍千玉(中)。(圖／本報系資料照)
江志豐(左)日前帶著媽媽力挺姊姊龍千玉(中)。(圖／本報系資料照)

