雪梨海灘血案兇嫌曾訪菲 旅館：話不多且少出門

日前涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，上個月曾投宿在菲律賓GV旅館（GV Hotel）。圖為車輛駛過旅館外。路透

菲律賓旅館業者今天告訴法新社，日前涉嫌在澳洲 雪梨邦代海灘槍擊 案中殺害15人的父子檔，上個月曾投宿他們旅館，一住多周，但鮮少離開客房，且退房時有給一筆小費 。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）本月14日發生槍擊血案，造成15人死亡。當局已證實，案發前，涉嫌犯案的阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram）11月1日入境菲律賓，並將民答那峨（Mindanao）納卯（Davao）申報為最終目的地。

然而，澳方目前還在釐清他們是否曾接受菲國極端分子訓練。民答那峨長久以來都有伊斯蘭武裝叛亂活動。但菲國當局表示，沒有證據顯示該國被拿來當作恐怖分子的訓練場所。

這對父子檔11月1日入境菲國後，入住GV旅館（GV Hotel）315號房。這是一間放有兩張單人床的小客房，每晚房價930披索（約16美元）。

20歲的夜班經理伊坦（Angelica Ytang）告訴法新社，這對父子每天離開客房的時間頂多1個小時，且大多不與人互動。

她說，這兩人「跟其他外國人不同，沒那麼好親近。其他外國人通常會和我聊天，但他們不會」。她補充說，她只和納維德互動過，其父「總是低頭」、避免對到眼。

她說這兩人從未談起來菲國的目的，且根據員工們觀察，這對父子通常在上午出門，但外出時間不長，「我們觀察到最長的一次也僅約1小時」。

其中一次出門是為了找榴槤，雖問了旅館人員哪裡可以買，但最終並沒有買到手。

伊坦說，她從未看過這兩人跟誰碰過面，也沒看過他們搭車，「他們就四處走走，就這樣」。

她說，雪梨血案曝光後，旅館人員馬上就從新聞報導認出這兩個人的臉。

該旅館有另外兩名員工證實兩嫌確實曾投宿。房務清潔人員里戈德（Ram Ligod）告訴法新社，納維德投宿期間頭髮很長。

伊坦說，這對父子退房時有給一筆小費。

她回憶當時向阿克拉姆說：「先生，你忘了拿押金。」納維德本已收下，但父親示意將錢給她，納維德隨後把錢遞給她說：「這是給妳的。」

她說：「他們人很好。我至今不敢相信他們是那樣的人。」