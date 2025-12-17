我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衍生始料未及後果？共和黨議員：H-1B簽證應全禁

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

中央社曼谷17日專電
泰國看守總理阿努廷表示，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，但若相關場所涉及詐騙行動，泰方有必要加以處理。（中央社）
泰國看守總理阿努廷表示，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，但若相關場所涉及詐騙行動，泰方有必要加以處理。（中央社）

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在泰國司法管轄範圍內，並強調「若相關場所成為詐騙行動的掩護場所，泰方有必要加以處理」。

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天出席「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議（IC-GPOS）晚宴，該會議邀集來自58個國家和國際組織共338人參與，包括緬甸、中國和盧安達等國都派官員出席，而與泰國發生邊境衝突的柬埔寨，則未派代表參加。

阿努廷結束晚宴後接受媒體聯訪，當被問及泰軍近日轟炸柬埔寨賭場，是否與打擊網路詐騙有關時，阿努廷表示，據他所知，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，並指出，「柬埔寨境內的賭場並不在泰國司法管轄範圍內」。

不過，阿努廷也強調，若賭場或相關設施被作為詐騙行動的掩護場所，泰方將視其為詐騙中心，並列為必須處理的對象。

阿努廷說，泰國與柬埔寨10月在吉隆坡簽署的聯合聲明中，同意雙方部隊與武器撤離邊境地區、共同進行人道除雷作業，以及聯手打擊詐騙行為與詐騙組織等，「因此打擊詐騙是在泰柬聯合聲明中的框架下進行」。

另外，阿努廷提及今天舉行的打擊網路詐騙國際會議，多個國家派官員參加，顯示每個與會國家都非常重視此事。

他表示，其中中國感謝泰國引渡多名重刑犯，「這在以前是很少見的」，雙方的合作表明，這些人是不受歡迎的人。

他說：「我們為什麼要窩藏他們？讓他們的原籍國來處理和處置他們，在那裡他們可以進行更深入的調查。」

詐騙 泰國 柬埔寨

上一則

川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件

延伸閱讀

泰國軍隊首派戰機轟炸逼近吳哥窟 重創柬埔寨旅遊業

泰國軍隊首派戰機轟炸逼近吳哥窟 重創柬埔寨旅遊業
泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰

泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰
泰國繳獲柬埔寨中國製武器 軍方：不須歸還北京

泰國繳獲柬埔寨中國製武器 軍方：不須歸還北京
柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽