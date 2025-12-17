我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衍生始料未及後果？共和黨議員：H-1B簽證應全禁

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件

中央社墨西哥市17日綜合外電報導
墨西哥總統薛恩鮑姆。（歐新社）
墨西哥總統薛恩鮑姆。（歐新社）

墨西哥左派總統薛恩鮑姆今天呼籲聯合國防止委內瑞拉發生任何流血事件。值此之際，美國總統川普正在擴大施壓這個南美國家。

法新社報導，華府昨天下令對所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」實施封鎖後，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天上午在記者會中表示：「聯合國（UN）明顯缺席，它必須承擔起自身角色，防止任何流血事件發生，並始終尋求以和平方式解決衝突。」

近幾個月來，美國在加勒比海進行大規模軍事部署，並稱目的是打擊拉丁美洲的毒品販運活動。

委內瑞拉方面則認為美方行動是為了趕走左翼強人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及「竊取」委內瑞拉的石油。華府及許多國家都認為馬杜洛不是合法總統。

薛恩鮑姆表示，不管對馬杜洛領導地位的「看法」為何，墨西哥的立場是拒絕「外國干預」。

她補充道：「我們呼籲以對話與和平方式來應對任何國際爭端，而非干預。這是我們出於信念和我國憲法的立場。」

智利極右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）昨天表示，將支持結束馬杜洛「獨裁政權」的行動，此舉擴大川普（Donald Trump）在拉丁美洲的支持基礎，而川普此時正考慮對委內瑞拉領土發動打擊。

委內瑞拉 川普 墨西哥

上一則

芬總理為議員模仿「拉眼角」向中國、日韓致歉

下一則

泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

延伸閱讀

川普自評經濟A+++++可信？他說美國已進入「衰退前期」

川普自評經濟A+++++可信？他說美國已進入「衰退前期」
川普簽署行政公告 旅遊禁令擴大到39國

川普簽署行政公告 旅遊禁令擴大到39國
和平獎得主馬查多遭文學節抵制 原因跟川普有關

和平獎得主馬查多遭文學節抵制 原因跟川普有關
美11月失業率攀至4.6% 4年新高 川普仍樂觀：好的在後頭

美11月失業率攀至4.6% 4年新高 川普仍樂觀：好的在後頭

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽