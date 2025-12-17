芬總理為議員模仿「拉眼角」向中國、日韓致歉

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
11月發布拉出「瞇瞇眼」的照片，其後被摘除后冠的2025年芬蘭小姐札夫斯12月11日出席在赫爾辛基的記者會。美聯社
幾位芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論譁然，芬蘭總理歐爾波17日為此向日本、中國大陸與南韓公民致歉。

法新社報導，這起醜聞始於上周。9月才剛加冕的2025年芬蘭小姐札夫斯發布一張將眼睛拉成細長狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被解讀為取笑亞洲人。芬蘭小姐組織先是發聲明譴責，接著決定撤銷她的頭銜。

事件延燒後，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」國會議員加雷德夫與埃羅拉，以及歐洲議會議員丁克寧，也在社群媒體發布做出類似手勢的照片以表聲援，並批評主辦單位撤銷札夫斯的頭銜。

歐爾波17日透過芬蘭駐日本、中國與南韓大使館的社群帳號聲明，「我對個別國會議員近日發布的冒犯性社群貼文，致上最誠摯歉意」，並說上述貼文並未反映芬蘭重視平等與包容的價值，種族主義與種族歧視在芬蘭社會沒立足之地。

加雷德夫、埃羅拉、丁克寧對自身行為引發的風波反應不一。埃羅拉已公開道歉，丁克寧也說無意傷害任何人情感。加雷德夫則說，不覺得自己有必要道歉。芬蘭人黨國會黨團18日將開會討論可能懲處。

