泰國繳獲柬埔寨中國製武器 軍方：不須歸還北京

中央社曼谷16日專電
柬埔寨的中國造GAM-102型導彈被泰國繳獲。（取材自觀察者網）
柬埔寨的中國造GAM-102型導彈被泰國繳獲。（取材自觀察者網）

泰柬邊境衝突持續之際，泰國陸軍昨天表示，他們從柬埔寨士兵繳獲大量中國製的武器，其中包括第五代反坦克飛彈等，引發討論。泰國軍方表示，尚無證據顯示中國秘密提供柬埔寨武器，並指依法泰方有權保留這些武器。

泰國皇家陸軍15日晚間在社群媒體發布消息，泰軍第17步兵團成功攻占柬埔寨基地後，從柬埔寨士兵中繳獲了中國製的GAM-102LR反坦克飛彈等武器。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據國際法，即使北京提出要求，泰國也沒有義務將該武器歸還給製造國。

曼谷郵報指出，GAM-102LR是一款現代化的第五代反坦克飛彈系統，配備先進的瞄準技術，標準射程為6至10公里。

報導寫道，該系統專為反裝甲和精確打擊任務而設計，並於今年初正式亮相，目前仍在全球範圍內有限部署。該系統由中國保利防務公司（Poly Defence）生產，可安裝在軍用車輛上。

此事引發泰國社會高度關注，外界質疑中國是否秘密提供柬埔寨武器。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國軍方表示，目前尚無證據顯示中國持續秘密向柬埔寨軍隊提供武器。

紐約時報9月底曾以「中國武器如何改變兩鄰國之爭」為題報導，泰國情報文件顯示，在泰柬7月衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。

報導指出，在促成泰柬停火上，中國扮演積極角色，但有關運送武器的報導，使北京在東南亞扮演中立和平斡旋者的作為，變得更為複雜。

中國駐泰國大使館10月2日曾透過聲明堅決否認柬埔寨在泰柬衝突使用中國製造火箭彈的說法。

泰國 柬埔寨 東南亞

宏都拉斯關鍵計票程序陷僵局 最晚12/30應公布結果

泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

與柬埔寨交火擴及沿海 泰國宣布達叻府宵禁

對停火「態度開放」卻仍互控攻擊 泰柬戰火擴大、白宮說話了

