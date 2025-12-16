烏克蘭提議聖誕節停火 俄羅斯稱先達成和平協議

俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

克里姆林宮今天表示，烏克蘭 提議的聖誕節停火，將取決於雙方是否能夠達成和平協議。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨天說，基輔支持在聖誕期間實施停火，特別是在對能源基礎設施的攻擊方面。

對於這項提議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「現在的問題在於，正如美國總統川普 （Donald Trump）所說，我們能否達成協議。」

培斯科夫指出，如果烏克蘭只關注「短期、不可行的解決方案」，而非持久性的解決辦法，俄羅斯不太可能參與這樣的停火。

他說，莫斯科方面尚未看到美國與歐洲官員所稱華盛頓願意提供的、北約（NATO）模式的烏克蘭安全保障方案的具體內容。

培斯科夫對記者說：「我們想要和平。我們並不想透過停火讓烏克蘭有喘息空間，進而準備繼續戰爭。」

「我們希望終止這場戰爭，達成我們的目標，維護我們的利益，並為歐洲的未來保障和平。這才是我們真正追求的。」

在與澤倫斯基及多位歐洲領袖談話之後，川普昨天表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成。