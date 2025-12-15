柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

我的頻道

中央社金邊15日綜合外電報導
一架泰國戰機15日轟炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近。圖為泰國轟炸行動結束後不久，流離失所的民眾正從鄰近村莊逃離。美聯社
一架泰國戰機15日轟炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近。圖為泰國轟炸行動結束後不久，流離失所的民眾正從鄰近村莊逃離。美聯社

柬埔寨今天指控泰國軍方深入其領土，在邊界衝突再度升溫下，首度轟炸柬埔寨最重要觀光景點、有數百年歷史的吳哥古蹟所在省份暹粒省。

法新社報導，柬埔寨國防部在聲明中指出，一架泰國戰機轟炸暹粒省斯雷斯南（Srei Snam）縣一處流離失所民眾營地附近。

該地距離吳哥古蹟園區及最知名的聯合國教科文組織世界遺產吳哥窟不到兩小時車程。

柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）告訴法新社，這是「泰軍在最新衝突最深入柬埔寨境內的攻擊」——距離邊界超過70公里，且距離爭議區域甚遠。

他指出，這也是泰國軍方首度轟炸暹粒省。

他補充，這起轟炸事件迫使數百個原已流離失所的家庭再次逃離安置點。

●觀光客「非常擔憂」

柬埔寨經濟高度仰賴觀光產業，如同許多國家，目前仍在從COVID-19疫情的衝擊中復甦。

根據觀光部數據，去年外國旅客來柬人數突破670萬人，創下歷年新高。

但今年7月至9月的入境人次，較2019年疫情爆發前減少約1/3。

根據吳哥企業公司的統計，6月至11月期間，吳哥考古園區的門票銷售額較去年同期下滑至少17%。

柬埔寨旅遊業協會（Cambodia Association of Travel Agents）會長柴西林（Chhay Sivlin）告訴法新社，有些原本計劃從泰國入境的旅客，已取消行程或改道經越南、寮國入境。

她說，暹粒省發生轟炸的消息讓「部分已預訂行程的旅客非常擔憂」。

她補充，有些旅客取消原定行程，或提出延後出發的要求。

