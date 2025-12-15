俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織

我的頻道

中央社莫斯科15日綜合外電報導
反對俄羅斯政府的俄國女性主義女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）15日被莫斯科法院認定為極端組織，禁止其在俄國境內活動。圖為2022年11月2日「暴動小貓」成員在英國演出。路透
反對俄羅斯政府的俄國女性主義女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）15日被莫斯科法院認定為極端組織，禁止其在俄國境內活動。圖為2022年11月2日「暴動小貓」成員在英國演出。路透

反對俄羅斯政府的俄國女性主義女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）今天被莫斯科法院認定為極端組織，禁止其在俄國境內活動。這是克里姆林宮又一打壓異議行動。

路透報導，由於俄羅斯檢察總長辦公室要求法庭閉門審理，今天的裁決是由莫斯科法院服務處宣布。

「暴動小貓」成員已被俄羅斯當局列為「外國代理人」並流亡海外，她們曾發言反對莫斯科對烏克蘭開戰。俄國法院今年9月判決其散布有關俄軍的謊言有罪，各判處最高13年徒刑。

同樣被俄羅斯列為極端組織的，還有宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）及已故知名反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）的政治團體。

這項認定將讓克宮更容易追究「暴動小貓」在俄國境內的支持者，以及在必要時追究與這個樂團合作過的人，此外可能讓「暴動小貓」更難與西方金融機構往來。

俄羅斯通訊社塔斯社（TASS）報導，檢方以「暴動小貓」過去2起轟動行為對國家安全構成威脅為由，說明為何要求將其列為極端組織。

這分別是她們在2012年於莫斯科的1座大教堂以音樂形式抗議俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），以及2018年俄國主辦世界盃足球賽（World Cup）期間，她們身穿警察制服短暫闖入普亭在場的莫斯科比賽場地內抗議。

