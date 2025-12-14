我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

中央社雪梨14日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名在澳洲邦代海灘槍案現場的男子，不可置信地摸著頭。(路透)
一名在澳洲邦代海灘槍案現場的男子，不可置信地摸著頭。(路透)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭於2023年10月爆發後，澳洲就出現一連串反猶攻擊事件，包括今天雪梨邦代海灘的大規模槍擊案。

路透整理出澳洲近年來主要的反猶攻擊案：

●2024年5月25日：位於墨爾本的澳洲最大猶太學校遭到塗鴉。

●2024年10月20日：靠近雪梨邦代海灘（Bondi Beach）的一間猶太餐廳被縱火。

●2024年11月21日：猶太族群人口眾多的雪梨東部發生多起汽車遭縱火、建築被破壞的事件。

●2024年12月6日：墨爾本南部的一座猶太會堂被縱火焚燒。

●2024年12月11日：雪梨東部有多輛汽車被縱火和多棟建築物遭破壞。

●2025年1月10日：雪梨南部一座猶太會堂遭噴塗納粹標誌。

●2025年1月17日：雪梨東部發生汽車縱火事件，還有一棟曾屬於猶太社區領袖的建物被破壞。

●2025年1月21日：雪梨東部一間托兒中心遭縱火及塗鴉。

●2025年2月12日：雪梨一間醫院的2名護士因為在短影音平台TikTok發布影片揚言要殺害猶太病患，兩人遭到停職。

●2025年7月4日：墨爾本市中心一座猶太會堂發生火警，20位正在享用安息日晚餐的教徒逃離現場，警方指出這是一件縱火案。

●2025年12月14日：雪梨邦代海灘有2名槍手在猶太光明節的第一天向群眾開槍，造成至少12人死亡、20多人受傷。

猶太 澳洲 加薩

上一則

日本最新民調：69％支持女性天皇

下一則

美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛

延伸閱讀

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍
澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民

澳洲邦代海灘猶太活動槍擊12死 罹難者含以色列公民
澳洲邦代海灘槍擊12死 正舉行猶太節慶 各國政要反應一覽

澳洲邦代海灘槍擊12死 正舉行猶太節慶 各國政要反應一覽
澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊 已知12死至少29傷

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊 已知12死至少29傷

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字