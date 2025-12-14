水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

澳洲 雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日舉行猶太 光明節(Hanukkah)活動時發生大型槍擊 事件，造成至少12死29傷，附近一名英勇的水果店店主撲倒並搶下其中一名恐怖分子的霰彈槍，他自己也身中兩槍。

影片來源：YouTube@Al Jazeera English

從附近建築物拍攝的影片捕捉到當時畫面：當槍手正對人群開火時，43歲的雪梨本地人Ahmed al Ahmed，先藏身在一輛停放的汽車後方，悄悄從背後接近手持霰彈槍的槍手，接著突然撲上，熊抱並扭打槍手，成功奪下武器。

他短暫將槍口對準槍手，迫使對方後退逃走，Ahmed隨後將槍放在樹邊，並舉手示意自己無威脅。

在扭打過程中，Ahmed被另一名槍手射中兩槍，傷及手臂與腿部，但傷勢經手術後預計可康復。他的親屬接受媒體訪問時表示：「他是個100%英雄。」

新南威爾斯州州長柯民思(Chris Minns)表示，「這段影片是我見過最難以置信的場面」，並稱Ahmed為「真正的英雄」，強調「今晚有許多人因為他的勇敢而活下來」。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也讚揚這種「不猶豫地挺身而出保護同胞」的行為。

這起槍案件已被當局定性為針對猶太社區的恐怖攻擊，造成至少12人死亡(包括兒童與一名拉比)、29人受傷。一名槍手當場被警方擊斃，另一名被捕。

影片來源：YouTube@7NEWS Australia