快訊

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

世界新聞網王若馨／即時報導
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

澳洲雪梨邦代海灘(Bondi Beach)14日舉行猶太光明節(Hanukkah)活動時發生大型槍擊事件，造成至少12死29傷，附近一名英勇的水果店店主撲倒並搶下其中一名恐怖分子的霰彈槍，他自己也身中兩槍。

影片來源：YouTube@Al Jazeera English

從附近建築物拍攝的影片捕捉到當時畫面：當槍手正對人群開火時，43歲的雪梨本地人Ahmed al Ahmed，先藏身在一輛停放的汽車後方，悄悄從背後接近手持霰彈槍的槍手，接著突然撲上，熊抱並扭打槍手，成功奪下武器。

他短暫將槍口對準槍手，迫使對方後退逃走，Ahmed隨後將槍放在樹邊，並舉手示意自己無威脅。

在扭打過程中，Ahmed被另一名槍手射中兩槍，傷及手臂與腿部，但傷勢經手術後預計可康復。他的親屬接受媒體訪問時表示：「他是個100%英雄。」

新南威爾斯州州長柯民思(Chris Minns)表示，「這段影片是我見過最難以置信的場面」，並稱Ahmed為「真正的英雄」，強調「今晚有許多人因為他的勇敢而活下來」。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也讚揚這種「不猶豫地挺身而出保護同胞」的行為。

這起槍案件已被當局定性為針對猶太社區的恐怖攻擊，造成至少12人死亡(包括兒童與一名拉比)、29人受傷。一名槍手當場被警方擊斃，另一名被捕。

影片來源：YouTube@7NEWS Australia

澳洲 猶太 槍擊

美「國家安全戰略」與日本不同調 外務省官員擔憂

日本最新民調：69％支持女性天皇

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

更多 >
