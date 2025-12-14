澳洲邦代海灘槍擊12死 正舉行猶太節慶 各國政要反應一覽

我的頻道

中央社雪梨14日綜合外電報導
澳洲邦代海灘發生大型槍擊案，一名傷者正被緊急送醫。(美聯社)
澳洲邦代海灘發生大型槍擊案，一名傷者正被緊急送醫。(美聯社)

澳洲雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）今天傳出槍擊事件迄今至少12死29傷。案發時當地正舉行猶太節日「光明節」慶祝活動。以下是路透彙整各國政要針對這起事件的反應。

澳洲

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示：「這是一場針對澳洲猶太人的攻擊。正值光明節（Hanukkah）的第一天，本該是歡樂、慶祝信仰的日子。當國家面臨這個黑暗時刻，警方與安全單位正努力調查是否有任何人與這起暴行有關。」

澳洲反對黨自由黨（Liberal Party）的黨魁李伊（Sussan Ley）說道：「澳洲人民今夜正在深切哀悼，仇恨暴力襲擊澳洲具有代表性的其中一個社區，正是我們熟悉且熱愛的邦代（Bondi）。

英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示：「來自澳洲的消息令人痛心。英國對所有在邦代海灘這起可怕攻擊中受影響的人致上最深切的關懷和哀悼。」

紐西蘭

紐國總理盧克森（Christopher Luxon）說道：「澳洲和紐西蘭關係比朋友還要親密，我們就像一家人。邦代的慘狀讓我大感震撼，這是紐西蘭人每天造訪的地方。我和所有紐西蘭人的心思與受影響的人同在。」

以色列

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）稱這起事件助長反猶太主義，他今天在一場活動發表電視演說時指出，「反猶太主義就是癌症，各國領袖保持沉默、毫無作為時，它就會蔓延。」

以國外長薩爾（Gideon Sa'ar）也說，「澳洲雪梨光明節活動中發生致命槍擊案令我震驚。這是過去2年澳洲街頭反猶太（anti-Semitic）活動盛行的結果，反猶太和『全球化起義』（Globalise the Intifada）這類煽動式口號今天成為現實。」

歐洲聯盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對此表示：「邦代海灘槍擊案造成的悲劇讓我震驚不已。我向受害者家屬及親友致上最深切的哀悼。歐洲與澳洲和全球猶太社群站在同一陣線。我們團結一致，反對暴力、反猶太主義及仇恨。」

挪威

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）表示他對這起事件感到錯愕，「我以最強烈的措辭譴責這起可憎的恐怖行動，並向所有受影響的人致上最深切的哀悼。」

瑞典

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）說道，「雪梨這起針對猶太社群的攻擊使我大為震驚。我的心思與受害者及受害者家屬同在。我們必須攜手對抗反猶太主義蔓延。」

