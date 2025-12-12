古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭

美國司法部釋出美軍扣押委內瑞拉油輪的照片。（美聯社）

古巴 外交部12日發表聲明，強烈譴責美軍近日在國際水域搶劫一艘向古巴運輸燃料的油輪，指出美方此類「海盜行徑」旨在加劇對古經濟戰爭。

聲明說，12月10日，美國軍事力量在加勒比海靠近委內瑞拉 海岸的國際水域搶劫一艘正在航行的油輪。這一行為嚴重違反《聯合國海洋法公約》及《制止危及海上航行安全非法行為公約》，構成「海盜行徑」和「海上恐怖主義」。美國政府應對這一損害國際社會整體利益的犯罪行為負責。

聲明指出，美方此舉是手段升級的體現，意在阻礙委內瑞拉與其他國家開展正常經貿往來，尤其是切斷委內瑞拉對古巴的油氣供應。自特朗普第一次擔任美國總統以來，美方就採取多種措施阻礙委內瑞拉石油 貿易並滋擾赴古燃料運輸船，如今動用武力的做法顯示出美方意欲強行統治「我們的美洲」。

聲明表示，美國的極限施壓和經濟窒息政策對古巴國家能源系統造成直接衝擊，嚴重影響古巴人民日常生活。

聲明強調，美國武力扣船是「門羅主義」行為，破壞了拉美和加勒比國家共同體《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》。古方對此堅決反對，並呼籲國際社會予以譴責。

美國10日用軍事手段在委內瑞拉附近海域扣押一艘大型油輪，11日宣布將沒收油輪所載石油。委內瑞拉外交部長希爾譴責美軍扣押油輪是「國際海盜行為」。

美方官員先是稱這艘油輪「運輸委內瑞拉和伊朗石油」，又稱所載石油將交付給伊朗方面。而據美國阿克西斯新聞網站報道，這艘油輪是向古巴運送原油。