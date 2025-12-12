我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

包裹送到家門口半小時就被偷 華人「心累」

古巴譴責美軍「搶劫」委內瑞拉油輪 加劇對古經濟戰爭

新華社加拉加斯12月12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國司法部釋出美軍扣押委內瑞拉油輪的照片。（美聯社）
美國司法部釋出美軍扣押委內瑞拉油輪的照片。（美聯社）

古巴外交部12日發表聲明，強烈譴責美軍近日在國際水域搶劫一艘向古巴運輸燃料的油輪，指出美方此類「海盜行徑」旨在加劇對古經濟戰爭。

聲明說，12月10日，美國軍事力量在加勒比海靠近委內瑞拉海岸的國際水域搶劫一艘正在航行的油輪。這一行為嚴重違反《聯合國海洋法公約》及《制止危及海上航行安全非法行為公約》，構成「海盜行徑」和「海上恐怖主義」。美國政府應對這一損害國際社會整體利益的犯罪行為負責。

聲明指出，美方此舉是手段升級的體現，意在阻礙委內瑞拉與其他國家開展正常經貿往來，尤其是切斷委內瑞拉對古巴的油氣供應。自特朗普第一次擔任美國總統以來，美方就採取多種措施阻礙委內瑞拉石油貿易並滋擾赴古燃料運輸船，如今動用武力的做法顯示出美方意欲強行統治「我們的美洲」。

聲明表示，美國的極限施壓和經濟窒息政策對古巴國家能源系統造成直接衝擊，嚴重影響古巴人民日常生活。

聲明強調，美國武力扣船是「門羅主義」行為，破壞了拉美和加勒比國家共同體《宣布拉美和加勒比為和平區的公告》。古方對此堅決反對，並呼籲國際社會予以譴責。

美國10日用軍事手段在委內瑞拉附近海域扣押一艘大型油輪，11日宣布將沒收油輪所載石油。委內瑞拉外交部長希爾譴責美軍扣押油輪是「國際海盜行為」。

美方官員先是稱這艘油輪「運輸委內瑞拉和伊朗石油」，又稱所載石油將交付給伊朗方面。而據美國阿克西斯新聞網站報道，這艘油輪是向古巴運送原油。

委內瑞拉 古巴 石油

上一則

比利時打擊兒少性影像犯罪 檢警大規模搜查立案52件

下一則

哲學家入題…南韓大學考英文「地獄級」惹怒家長 負責人請辭

延伸閱讀

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法

馬查多秘密離開委內瑞拉赴挪威領獎 救援團隊負責人現身說法
美軍持槍空降扣押委油輪 委國怒斥「海盜行為」

美軍持槍空降扣押委油輪 委國怒斥「海盜行為」
美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國

美擴大制裁馬杜洛3親戚、6油輪 恐波及最大買主中國
美國對委內瑞拉祭新制裁 鎖定油輪及馬杜洛親戚

美國對委內瑞拉祭新制裁 鎖定油輪及馬杜洛親戚

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵奧斯陸，在旅館窗戶前露臉。(美聯社)

和平獎得主馬查多出逃內幕：喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

2025-12-11 00:46

超人氣

更多 >
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵