德國指控俄羅斯網攻影響飛安干擾大選 召見大使抗議

德國12日表示，已經確認兩起俄羅斯主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。路透

德國 今天表示，已經確認兩起俄羅斯 主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。

法新社報導，德國外交部發言人表示：「我們現在可以明確將2024年8月針對德國航空安全發動的網路攻擊，歸咎於駭客團體APT28，這個駭客團體也被稱為「魔幻熊」（Fancy Bear）。」

他還說：「我們現在可以明確指出，俄羅斯透過風暴-1516（Storm-1516）行動，企圖影響並擾亂最近一次的國會大選。」

德國外交部發言人表示，德國「將與歐洲夥伴密切協調，採取一系列反制措施，讓俄羅斯為其混合行動付出代價」。

他還提到，柏林將支持在歐盟層級祭出「新的、針對混合威脅行動者的個別制裁」，但未透露細節。

近年來，歐洲各國政府對俄羅斯疑似從事間諜活動、無人機 偵察、破壞行動，以及網攻和假資訊操作保持高度警戒。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，德國一直是烏克蘭的第2大援助國，並多次指控莫斯科發動所謂「混合式攻擊」，其中包括近月來在多座歐洲機場附近發現的無人機飛行事件。