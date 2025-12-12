我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資移民專家：「川普金卡」並非投資者符合成本效益選擇

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

德國指控俄羅斯網攻影響飛安干擾大選 召見大使抗議

中央社柏林12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國12日表示，已經確認兩起俄羅斯主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。路透
德國12日表示，已經確認兩起俄羅斯主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。路透

德國今天表示，已經確認兩起俄羅斯主導的網攻行動，目標分別是德國航空安全體系，以及今年2月的國會大選，並表示已召見俄國大使提出抗議。

法新社報導，德國外交部發言人表示：「我們現在可以明確將2024年8月針對德國航空安全發動的網路攻擊，歸咎於駭客團體APT28，這個駭客團體也被稱為「魔幻熊」（Fancy Bear）。」

他還說：「我們現在可以明確指出，俄羅斯透過風暴-1516（Storm-1516）行動，企圖影響並擾亂最近一次的國會大選。」

德國外交部發言人表示，德國「將與歐洲夥伴密切協調，採取一系列反制措施，讓俄羅斯為其混合行動付出代價」。

他還提到，柏林將支持在歐盟層級祭出「新的、針對混合威脅行動者的個別制裁」，但未透露細節。

近年來，歐洲各國政府對俄羅斯疑似從事間諜活動、無人機偵察、破壞行動，以及網攻和假資訊操作保持高度警戒。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，德國一直是烏克蘭的第2大援助國，並多次指控莫斯科發動所謂「混合式攻擊」，其中包括近月來在多座歐洲機場附近發現的無人機飛行事件。

德國 俄羅斯 無人機

上一則

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

下一則

泰看守總理與川普通話 阿努廷：我方並非侵略者

延伸閱讀

憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標

憂繼烏克蘭之後遭殃 北約示警：我們是俄軍下個目標
泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選

泰國總理承認少數政府難施政 泰王頒敕令解散眾議院、60天內大選
宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長
北約秘書長呂特警告：我們是俄羅斯下個目標

北約秘書長呂特警告：我們是俄羅斯下個目標

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵奧斯陸，在旅館窗戶前露臉。(美聯社)

和平獎得主馬查多出逃內幕：喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

2025-12-11 00:46

超人氣

更多 >
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽