我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資移民專家：「川普金卡」並非投資者符合成本效益選擇

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

法國聖誕食品價格調查 巧克力一年漲22%最多

中央社巴黎12日專電
根據法國一項物價調查，2025年聖誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。中央社
根據法國一項物價調查，2025年聖誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。中央社

根據法國一項物價調查，今年耶誕節各項應景食品中，漲幅最大的是盒裝巧克力，一年來漲了22%。

法國新聞台（franceinfo）報導，根據與消費情報公司NielsenIQ合作的調查，法國今年耶誕禮籃的價格約在155.30歐元（約182.46美元），比去年便宜1.77歐元，但3年來漲了10.39歐元。耶誕禮籃通常包含12種節慶食品，例如火雞、鵝肝、燻鮭魚、冰淇淋蛋糕捲、香檳等。

漲幅最顯著的是巧克力，一年來漲了22%，一盒345公克的法國品牌巧克力約為14.81歐元，只比一罐鵝肝便宜3歐元，幾乎可以說成了奢侈品。

NielsenIQ通貨膨脹及物價專家坎恩（Emmanuel Cannes）認為，「現在已經很難找到10歐元以內的知名品牌（巧克力）商品了」，他預期消費者將傾向選擇超市自有品牌或小包裝產品。

由於氣候變化和全球需求強勁，可可價格正在飆升，2024年每公噸逾1萬2000歐元，而歷史平均價格是2000歐元到2300歐元。

象牙海岸和迦納是可可果莢主要供應國，兩國產量占全球總產量一半以上，其餘分布在奈及利亞、喀麥隆、厄瓜多、印尼巴西等地。全球產量集中在少數地區，導致市場極易受到西非氣候條件和病蟲害的影響。

另一方面，冰淇淋蛋糕捲價格大幅下滑25%。坎恩指出，價格下滑主要是因為產品做法改變，很多蛋糕捲因為巧克力成本太高而減少用量，甚至完全不含巧克力，今年市面上出現更多水果、焦糖或果乾口味的蛋糕捲。

巧克力漲價的趨勢已改變一些法國人的消費習慣。有人在新聞下方留言說，「漲價22%，那就少買22%，對健康也有益」；或「12月26日再買就好了，全部打對折」。

巴西 印尼 通貨膨脹

上一則

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

下一則

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

延伸閱讀

歐監管趨嚴 華為法國廠9月完工迄今空置 前景不明擬出售

歐監管趨嚴 華為法國廠9月完工迄今空置 前景不明擬出售
馬克宏擬邀習近平出席G7 日憂：價值觀不同

馬克宏擬邀習近平出席G7 日憂：價值觀不同
全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光

全福會30周年福音餐會 帶來聖誕亮光
英女星珍柏金的柏金包 286萬元拍出 內有法文親筆簽名

英女星珍柏金的柏金包 286萬元拍出 內有法文親筆簽名

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵奧斯陸，在旅館窗戶前露臉。(美聯社)

和平獎得主馬查多出逃內幕：喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

2025-12-11 00:46

超人氣

更多 >
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽