作家珍奧斯汀250歲冥誕前夕 專家尋找解開死因之謎的線索

記者顏伶如／即時報導
「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）。（路透）
「傲慢與偏見」（Pride and Prejudice）。（路透）

今年12月16日就是曾發表「傲慢與偏見」(Pride and Prejudice)等經典文學作品的英國作家珍奧斯汀(Jane Austen)冥誕，她在1817年7月18日過世，臨終之前為不明疾病求醫，但未留下診斷紀錄。有線電視新聞網(CNN)12日報導，長期研究珍奧斯汀的學者專家正在努力嘗試解開她人生最後一章的謎團。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)英文榮譽教授魯瑟爾(Devoney Looser)說，珍奧斯汀在41歲時過世，到目前為止死因為何都沒有明確答案，世人只能從她身後留下信函裡的三言兩語病情描述設法推測。

英國外科醫生柯普(Zachary Cope)1964年發表的論文，是探討珍奧斯汀死因的第一份研究。柯普認為珍奧斯汀死於罕見慢性疾病「愛迪生氏病」(Addison's disease)。後來陸續出現的假設則包括死於胃癌、結核病或何杰金氏淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)。

魯瑟爾指出，「愛迪生氏病」可能因為被提及次數最多，是獲得最多人接受的珍奧斯汀死因解釋，不過近來出現的較新理論則認為死因可能是緩慢生長的癌症，例如淋巴瘤。

2020年從倫敦聖托馬斯醫院(St. Thomas' Hospital)退休、現已過世的神經眼科醫師桑德斯(Michael D. Sanders)是珍奧斯汀忠實讀者，在珍奧斯汀故居博物館附近住了20多年，退休後投入探究珍奧斯汀為何早逝。

桑德斯與聖托馬斯醫院醫學眼科主任葛拉漢(Elizabeth Graham)重新檢視珍奧斯汀生前所有信件，列出她所描述的身體症狀清單，整理出健康惡化的時間軸，研究結果發布於2021年7月的醫學期刊「狼瘡」(Lupus)。

桑德斯與葛拉漢發現，珍奧斯汀健康問題似乎從1816年春季開始，最明顯的症狀出現在1816年8月底，也就是過世前的11個月。珍奧斯汀最常在信中抱怨「風濕病」(rheumatism)，除了背部與膝蓋疼痛，還有疲勞、發燒，臉上出現「黑色、白色還有各種異常變色」的皮疹。她的病情時好時壞，到了1817年6月至7月間，狀況急轉直下，脈搏微弱，大部分時間都在睡覺。

桑德斯與葛拉漢推斷珍奧斯汀罹患的是經常出現於年輕女性的自體免疫疾病「全身性紅斑性狼瘡」(systemic lupus erythematosus)。

珍奧斯汀留給姪女的一縷頭髮保存於珍奧斯汀故居博物館，館長鄧福德(Lizzie Dunford)說，進一步分析頭髮樣本無法解決死因疑問，「或許這將永遠成為文學史的一大謎團」。

