我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA擬對新冠疫苗加註嚴重等級最高的「黑框警告」

Fed降息 房貸利率有望低於6% 信用卡族可省數百元

歐盟擬修訂外國投資審查 強調國防AI機敏領域「去風險」

編譯易起宇／綜合外電
歐盟擬修訂外國投資審查規範，減少對陸依賴。路透
歐盟擬修訂外國投資審查規範，減少對陸依賴。路透

歐盟11日就修訂現有的外國直接投資審查規則達成暫時協議，新規則將要求所有會員國對國防、人工智慧（AI）或關鍵礦物等機敏領域的外國投資進行審查，判斷是否威脅經濟安全。若有必要，也可能阻擋投資。

路透報導，新規則要求所有歐盟會員國審查的對象，將包括涉及軍用和兩用設備、「超關鍵」技術（例如AI、量子科技和半導體）、關鍵原物料、關鍵能源、數位基建運輸，以及投票系統或資料庫領域的外國投資。

審查範圍也將包含中間對手方、證券保管機構、受監管市場或支付系統的營運商，以及系統上重要的金融機構。若投資方受到外國公司控制，審查也將擴及歐盟內部的投資。

審查決定仍將由投資發生地的歐盟成員國負責，但歐盟執委會可提供意見。這份新規則的文本仍須經過歐洲議會和歐盟理事會兩機構批准。

雖然初步提案並未點名任何國家，但把投資來源國分為「可靠夥伴」和「關注國家」，並強調歐盟旨在降低對中國大陸依賴的「去風險」政策。

歐盟輪值主席國丹麥的工商部長博德斯科夫表示：「今天的協議加強了歐盟保護自身安全和公共秩序的能力，並確保歐洲對投資人來說仍是一個有吸引力的目的地。」

歐盟 AI 投票

上一則

台灣生育率接近歷史新低 馬斯克也轉發回應「人口數加速崩跌」

延伸閱讀

冷眼集／國防是門好生意？ 5.9億炸藥標案還附9億開口合約

冷眼集／國防是門好生意？ 5.9億炸藥標案還附9億開口合約
歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉

歐盟憂中國人權狀況 北京：已提嚴正交涉
中國同方威視遭歐盟調查 疑接受補貼造成不公平競爭

中國同方威視遭歐盟調查 疑接受補貼造成不公平競爭
歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪
美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測