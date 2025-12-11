中國同方威視遭歐盟調查 疑接受補貼造成不公平競爭

我的頻道

中央社布魯塞爾11日專電
在巴西里約熱內盧舉行的2025年巴西防務展上拍攝的同方威視展台。( 新華社)

歐盟執委會宣布對中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）啟動深入調查，理由是同方威視可能獲得來自中國的補貼以取得競爭優勢，將對歐盟市場造成負面影響。

為打擊中國的不公平貿易行為，歐盟執委會與執法機構在今年4月時搜查同方威視位於波蘭首都華沙及荷蘭鹿特丹的辦公室。

歐盟執委會今天發布新聞稿表示，已經對同方威視啟動一項深入調查，依據外國補貼規則（FSR）評估，中國給予同方威視多項可能構成扭曲內部市場的補貼。

歐盟執委會說，這些補貼形式包括補助資金、優惠稅率以及優惠貸款等融資方式。委員會擔憂，這些補貼可能改善了同方威視在歐盟內部市場中的競爭地位，並可能對競爭產生負面影響。

這些影響可能出現在相關服務的招標合約中，造成其他市場競爭者無法提出與之競爭的合理報價與條件。

歐盟的外國補貼規則從2023年7月13日起開始適用。這項規則使執委會能夠處理由外國補貼所造成的市場扭曲，並讓歐盟能確保所有在內部市場運作的公司擁有公平競爭環境，同時仍保持對貿易與投資的開放性。

根據這項規則，在初步審查後認為有充分跡象顯示某間公司收受了足以扭曲歐盟內部市場的外國補貼，即會啟動深入調查。

同方威視總部位於中國，隸屬於清華同方集團，而該集團由中國政府間接控制。同方威視生產人體和行李掃描儀，獲全球逾170個國家的機場和港口使用。但美國2020年公布構成安全威脅的中國科技公司黑名單，同方威視名列其中。

