超過600件被盜…英國布里斯托博物館文物遭竊

英國布里斯托博物館檔案庫超過600件「具重大文化價值」的文物被盜。埃文和薩默塞特警方表示，四名男子9月25日凌晨進入布里斯托坎伯蘭盆地地區一棟建築物偷走文物。

英國BBC報導，英國警方11日表示，英國布里斯托博物館檔案庫超過600件「具重大文化價值」的文物被盜。

埃文和薩默塞特（Avon and Somerset）警方說，四名男子9月25日凌晨進入布里斯托坎伯蘭盆地地區（Cumberland Basin area）一棟建築物偷走文物。

失竊的文物是大英帝國和大英國協館藏，警探們現在正試圖以閉路電視監控系統影像追蹤四名男子的下落。

警探博爾根表示：「許多具有重大文化價值的藏品遭竊，對布里斯托而言是重大損失。這些物品有許多是透過捐贈獲得。該系列藏品讓我們得以了解英國歷史各層面，我們希望民眾能協助我們將竊賊繩之以法。目前為止，我們的調查行動包括檢視大量監視器畫面、鑑識調查和聯絡受害者。」

BBC指出，警方希望，認得監視畫面中嫌犯或在網路上看到贓物被轉賣的民眾，能出面提供線索。

據信這四名男子都是白人。第一名男子身材中等至魁梧，戴著白色鴨舌帽、穿黑色外套、淺色褲子和黑色運動鞋。第二名嫌犯身材偏瘦，穿灰色連帽夾克、黑色長褲和黑色運動鞋。第三位戴著綠色鴨舌帽、黑色外套、淺色短褲和白色運動鞋。警方表示，第三位男子走路時右腳色似乎有些跛。第四名男子身材高大，穿橘色和黑色或海軍藍色羽絨外套、黑色長褲和黑白雙色運動鞋。