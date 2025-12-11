南太平洋島國吐瓦魯持續下沉 首批氣候移民抵達澳洲

吐瓦魯由9個珊瑚環礁組成，地勢極低，由於海平面上升，已有2個珊瑚環礁幾乎完全沒入海中。路透

路透報導，澳洲 外交官員11日表示，首批來自南太平洋島國吐瓦魯的氣候移民 已經抵達澳洲。吐瓦魯是全球最受氣候變遷威脅的地方之一。該國由9個珊瑚環礁組成，地勢極低，最高點海拔僅4公尺，由於海平面上升，已有2個珊瑚環礁幾乎已完全沒入海中。

吐瓦魯和澳洲2年前達成氣候移民協議。吐瓦魯人口共1萬1000人，已有超過三分之一申請簽證 搬往澳洲。

為了防止吐瓦魯人才流失，每年簽證配額上限為280人。

澳洲官員說，首批氣候移民包括吐瓦魯首位女性堆高機駕駛、一名牙醫師和一名牧師，這位牧師致力讓吐瓦魯移民在離家數千公里的地方維持精神生活。

來自吐瓦魯首都富納富提的普阿法勞（Manipua Puafolau）在吐瓦魯最著名教會擔任實習牧師，於兩周前抵達澳洲。他計畫住在南澳省小鎮納拉寇特（Naracoorte），當地有數百名太平洋島民從事季節性農業和肉類加工工作。他在由澳洲外交部發布的影片中說：「對於移居至澳洲的人而言，這不僅是為了生理和經濟上的福祉，也是為了尋求精神上的指引。」

澳洲外交部長黃英賢表示，氣候移民將為澳洲社會做出貢獻。她在給路透的聲明中說，氣候移民簽證提供有尊嚴的移居，「在氣候變遷影響日益惡化之際，提供吐瓦魯人在澳洲生活、學習和工作的機會」。

澳洲正在建立支援服務，協助吐瓦魯家庭在東海岸城市墨爾本、南澳省首府阿得雷德及東北部的昆士蘭省定居。