代號7069…捐精者攜突變基因 197子女患癌機率高達90%

示意圖。（取自123RF）

德國 之聲報導，由包括英國廣播公司、德國之聲等14家歐洲公共廣播電視新聞機構聯合參與的一項調查發現，一名不知情的精子捐贈者，其精子攜帶致癌風險很大的基因突變。

他的精子已在歐洲各地生育至少197名子女，其中一些已不幸離世，僅有少數繼承該基因突變者能終生不患癌症 。這名攜帶罕見的TP53基因突變捐贈者捐贈的精子，曾在過去超過15年的時間裡，由位於丹麥 的歐洲精子庫提供給來自歐洲及其他地區至少14個國家的女性。

華盛頓時報(Washington Times)報導，化名「基爾德」（Kjeld）的精子捐贈者代號7069，於2005年開始向歐洲精子庫哥本哈根分會捐贈精子。European Broadcasting Union(EBU)10日(周三)指出，當時他通過了所有捐贈者醫療檢測，這些檢測未能發現其部分精子中存在TP53基因突變——該突變會增加人體罹癌風險。

據歐洲新聞台報導，該突變會引發李-弗勞梅尼綜合症(Li-Fraumeni syndrome)，使患兒一生中罹癌機率高達90%。自2023年起，經新檢測確認其部分精子存在突變TP53基因後，該捐贈者的精子已被禁止使用。

參與7069號案例研究的法國生物學家艾德薇姬·卡斯珀（Edwige Kasper）向EBU表示：「這是極其嚴重且罕見的遺傳性癌症易感基因，特徵在於廣泛的腫瘤譜系。我們已發現許多患癌兒童，部分兒童罹患兩種不同癌症，更有孩子在幼年便不幸離世。」

根據EBU的資料，基爾德的精子被用於在14個國家的67家診所孕育至少197名子女，其中部分捐贈案例已超過現行規定的捐贈者可生育子女上限。

在丹麥，截至2013年，他的精子至少為33個家庭孕育了49名子女，另為50名非丹麥籍但赴丹麥診所求診的女性孕育子女。EBU數據顯示，比利時境內其精子孕育出38個家庭的53名子女（含比利時籍與外籍人士），西班牙則誕生35名子女。