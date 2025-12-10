我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入劫持全家 為這物品

送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買

代號7069…捐精者攜突變基因 197子女患癌機率高達90%

世界新聞網╱綜合
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

德國之聲報導，由包括英國廣播公司、德國之聲等14家歐洲公共廣播電視新聞機構聯合參與的一項調查發現，一名不知情的精子捐贈者，其精子攜帶致癌風險很大的基因突變。

他的精子已在歐洲各地生育至少197名子女，其中一些已不幸離世，僅有少數繼承該基因突變者能終生不患癌症。這名攜帶罕見的TP53基因突變捐贈者捐贈的精子，曾在過去超過15年的時間裡，由位於丹麥的歐洲精子庫提供給來自歐洲及其他地區至少14個國家的女性。

華盛頓時報(Washington Times)報導，化名「基爾德」（Kjeld）的精子捐贈者代號7069，於2005年開始向歐洲精子庫哥本哈根分會捐贈精子。European Broadcasting Union(EBU)10日(周三)指出，當時他通過了所有捐贈者醫療檢測，這些檢測未能發現其部分精子中存在TP53基因突變——該突變會增加人體罹癌風險。

據歐洲新聞台報導，該突變會引發李-弗勞梅尼綜合症(Li-Fraumeni syndrome)，使患兒一生中罹癌機率高達90%。自2023年起，經新檢測確認其部分精子存在突變TP53基因後，該捐贈者的精子已被禁止使用。

參與7069號案例研究的法國生物學家艾德薇姬·卡斯珀（Edwige Kasper）向EBU表示：「這是極其嚴重且罕見的遺傳性癌症易感基因，特徵在於廣泛的腫瘤譜系。我們已發現許多患癌兒童，部分兒童罹患兩種不同癌症，更有孩子在幼年便不幸離世。」

根據EBU的資料，基爾德的精子被用於在14個國家的67家診所孕育至少197名子女，其中部分捐贈案例已超過現行規定的捐贈者可生育子女上限。

在丹麥，截至2013年，他的精子至少為33個家庭孕育了49名子女，另為50名非丹麥籍但赴丹麥診所求診的女性孕育子女。EBU數據顯示，比利時境內其精子孕育出38個家庭的53名子女（含比利時籍與外籍人士），西班牙則誕生35名子女。

丹麥 癌症 德國

上一則

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

延伸閱讀

丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革

丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革
各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足
健康捐精者帶致癌基因 精子助孕近200名歐洲童恐罹癌

健康捐精者帶致癌基因 精子助孕近200名歐洲童恐罹癌
立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國