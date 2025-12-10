我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入劫持全家 為這物品

送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買

墨西哥眾院通過對中國商品加關稅 法案送參院審議

中央社墨西哥市10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。歐新社

墨西哥國會眾議院今天不顧北京強烈反彈，表決通過一項措施，將對中國及其他沒跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家加徵關稅，法案接下來將送交參議院審議。

法新社報導，這項由總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）主導的法案，將提高進口汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他產品的關稅，首當其衝的就是中國商品。

擬議的關稅稅率已從原先建議的50%下修，多數品項將被徵收20%或35%關稅，維持50%高額關稅的情況相對較少。

薛恩鮑姆政府希望強化國內市場，減少對進口商品的依賴，但反對這項關稅計畫的人警告，加稅可能導致國內物價上漲。

美國總統川普（Donald Trump）發動對中國的貿易戰。一些分析家說，墨西哥這項政策是在回應來自川普的壓力。

中國商務部發言人曾稱，中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。中國官員也曾警告墨西哥要「三思後行」。

墨西哥眾議院今天以281票贊成、24票反對的結果通過提案，另有149名議員未參與表決，主張應進一步討論。現在該措施將送交參議院審議。

除了中國之外，韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其等國家也將受到這項立法影響。

關稅 墨西哥 參議院

上一則

歐盟商會：歐洲企業加快推動供應鏈多元化 降低對中國依賴

下一則

沙漠深處打造AI園區 阿聯推動經濟轉型

延伸閱讀

無國界記者組織：今年全球67記者遇害 以色列占43%

無國界記者組織：今年全球67記者遇害 以色列占43%
世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA

世界盃抽籤儀式上川普搶盡鋒頭 領和平獎、大跳YMCA
川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向

川普晤加墨領袖談貿易 聚焦北美自由貿易協定走向
退休族遇天災 20萬買房現值10元

退休族遇天災 20萬買房現值10元

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國