墨西哥眾院通過對中國商品加關稅 法案送參院審議

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。歐新社

墨西哥 國會眾議院今天不顧北京強烈反彈，表決通過一項措施，將對中國及其他沒跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家加徵關稅 ，法案接下來將送交參議院 審議。

法新社報導，這項由總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）主導的法案，將提高進口汽車、紡織品、服裝、塑膠、家電及其他產品的關稅，首當其衝的就是中國商品。

擬議的關稅稅率已從原先建議的50%下修，多數品項將被徵收20%或35%關稅，維持50%高額關稅的情況相對較少。

薛恩鮑姆政府希望強化國內市場，減少對進口商品的依賴，但反對這項關稅計畫的人警告，加稅可能導致國內物價上漲。

美國總統川普（Donald Trump）發動對中國的貿易戰。一些分析家說，墨西哥這項政策是在回應來自川普的壓力。

中國商務部發言人曾稱，中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。中國官員也曾警告墨西哥要「三思後行」。

墨西哥眾議院今天以281票贊成、24票反對的結果通過提案，另有149名議員未參與表決，主張應進一步討論。現在該措施將送交參議院審議。

除了中國之外，韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國、土耳其等國家也將受到這項立法影響。