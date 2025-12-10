丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革

丹麥與瑞典政府共同控股的郵政公司Postnord，將自2026年起全面停止收取與投遞丹麥信件，並陸續拆除丹麥街頭的紅色郵筒。Image by Joe Kniesek from Pixabay

丹麥 與瑞典政府共同控股的郵政 公司Postnord，將自2026年起全面停止收取與投遞丹麥信件，並陸續拆除丹麥街頭的紅色郵筒。此一重大轉型引發歐洲關注，德國 也開始討論是否比照丹麥，讓郵務回到民營競爭市場，因應數位化時代的通信習慣變遷。

曾是丹麥街頭經典風景的紅色郵筒，將自明年起走入歷史。Postnord今年3月宣布，信件業務服務僅到12月31日，2026年起全面拆除郵筒。

該公司表示，丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，信件量自2000年以來已暴跌約9成，維持傳統郵務已不具經濟可行性。雖然國營郵政退出丹麥市場，民眾仍可寄信，但將由民營業者接手。

根據南德日報（SZ），丹麥並非北歐唯一縮減郵務的國家。挪威政府也提出改革，未來郵差每週僅派送一次信件，唯獨報紙維持每週3次投遞，以確保民眾閱讀習慣不受影響。

與北歐相比，德國信件量雖持續下降，但速度相對溫和。德國郵政（Deutsche Post）統計，2024年共處理約122億封信件，雖低於10年前的200億封，但紙本郵務仍具相當規模，其中約95%來自企業與政府機關。

德國郵政母公司DHL執行長麥爾（Tobias Meyer）指出，信件量萎縮與近年政府推動行政數位化密切相關。例如德國自去年起開放線上請病假，不再需要郵寄紙本證明，使郵件量一年內下滑6%。

然而麥爾也強調，德國與丹麥無法直接類比，因丹麥政府多年來推動「數位化義務」，使紙本通信快速淘汰；德國目前並未強制推動數位化，短期內「不具備像丹麥那樣終止信件郵務的條件」。

與DHL保守的態度相比，德國政府獨立諮詢機構「壟斷委員會」（Monopolkommission）本週公布郵政產業評估報告，提出更積極的改革方向。

報告指出，在行政與商業往來快速數位化的趨勢下，德國信件市場正面臨結構性萎縮，單靠國營郵政傳統模式已不具永續性。

委員會建議，德國應打造更具競爭性的郵務市場，使民營業者有機會逐步承接信件服務。建議內容包括：取消讓德國郵政相較其他業者占優勢的部分免增值稅待遇；將郵差每週6天投遞的法定義務減為5天，以降低營運成本並反映實際需求等。

在「信件逐漸消失的年代」，壟斷委員會呼籲德國及早布局，參考丹麥經驗，打造更具競爭力且對民營業者更友善的郵務市場。如何在維持基本公共服務與提升效率之間取得新平衡，已成歐洲郵政在數位浪潮下共同面臨的挑戰。