澳洲禁16歲以下用社媒創首例 各國相關規範一覽

洲10日起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。圖為一名女孩在澳洲雪梨接受採訪後，手拿手機擺出姿勢。路透

澳洲 今天起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體 的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。

這項禁令正受其他考慮採取類似限制措施的國家密切關注，因為各界對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日增。

路透彙整目前相關國家與科技公司在規範社群媒體使用方面的概況。

● 澳洲

澳洲於2024年11月通過具里程碑意義的法律，要求主要社群媒體平台必須自2025年12月10日起阻擋16歲以下使用者，成為全球其中一項最嚴格的科技平台管制措施。不遵守規定的公司恐面臨最高4950萬澳元（約3300萬美元）罰款。

● 英國

英國2023年通過、今年上路的「線上安全法」（The Online Safety Act）對社群媒體提高標準，包括設限相關年齡以阻止未成年使用者接觸有害內容。但這項法令沒有設定使用社群媒體最低年齡。

● 中國

中國國家互聯網信息辦公室2024年11月發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」，要求在裝置、應用程式等層面的內容、功能設定限制，並依年齡限制使用時間。

● 丹麥

丹麥於今年11月宣布將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，但允許父母給13至14歲兒少例外許可，讓子女能使用特定平台。國會多數政黨已表示將支持這項法規。

● 法國

法國於2023年通過法律，要求社群媒體在讓15歲以下未成年人註冊帳號前須取得父母同意。但據法國當地媒體報導，實際執行面遇到一些技術問題挑戰。

● 德國

13至16歲未成年人僅能在父母同意下使用社群媒體。但兒少權益保障團體表示，目前的控管依然不足。

● 義大利

在義大利，14歲以下兒少註冊社群媒體帳號須獲父母同意；14歲以上則不需要。

● 馬來西亞

馬來西亞今年11月宣布，將自2026年起禁止16歲以下者使用社群媒體。

● 挪威

挪威政府於2024年10月提案，將可以使用社群媒體的年齡從13歲提高至15歲，若未達年齡門檻可在父母同意下使用。不過政府已開始制定法律，擬設定15歲為使用社群媒體的最低年齡。

● 美國

「兒童線上隱私保護法」（The Children's Online Privacy Protection Act）禁止社媒平台在未經父母同意下，蒐集13歲以下兒少的個資。也有好幾個州通過法律，要求未成年人使用社群媒體須獲父母同意，但這類法律因涉及言論自由問題，頻遭告上法院。

● 歐盟

歐洲議會11月通過一項決議，呼籲將社群媒體最低使用年齡設為16歲，以確保「符合年齡的網路使用方式」；決議也呼籲統一歐盟的數位年齡下限，將使用社群媒體、影片分享平台及「AI伴侶」的最低年齡設為13歲。

但這項決議不具法律拘束力。

● 科技公司自律