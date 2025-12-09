教宗接見澤倫斯基 籲持續對話達成公正持久和平

我的頻道

中央社岡多福堡9日綜合外電報導
總統澤倫斯基（左）9日在義大利與羅馬天主教教宗良十四世（右）會面。美聯社
總統澤倫斯基（左）9日在義大利與羅馬天主教教宗良十四世（右）會面。美聯社

烏克蘭準備向美國提交針對俄羅斯侵略的修訂版終戰提案之際，總統澤倫斯基今天在義大利與羅馬天主教教宗良十四世會面。教宗強調，必須繼續對話，達成「公正且持久和平」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在倫敦和布魯塞爾與歐洲領袖會談之際，美國總統川普持續就達成協議對基輔施壓。

川普曾指責澤倫斯基根本沒有閱讀華府起草的初步提案，烏克蘭盟友認為這項提案過於偏袒俄羅斯。

澤倫斯基表示，原本美方提出的28點方案，經過週末烏美談判後縮減為20點。

他昨天在線上記者會中表示，烏克蘭和歐洲官員「將針對這20點繼續磋商」。

「我們不滿意夥伴回覆的每一項內容，雖然美方的問題沒有俄方大。不過我們一定會持續努力，也如我所說，明天晚間我們會盡力將我們的立場傳達給美國。」

華府的計畫涵蓋烏克蘭讓出部分目前尚未遭到俄羅斯占領的土地，換取無法讓基輔如願加入北大西洋公約組織（NATO）的安全承諾。

澤倫斯基指出，領土問題和國際安全保障是兩大癥結點。

「我們會打算割讓領土嗎？無論是依據烏克蘭法律、憲法還是國際法，我們都沒有權利這麼做，我們也沒有這麼做的道德權利…關鍵在於，若俄羅斯再次發動侵略，我們的夥伴究竟準備採取哪些行動？目前我們仍然沒有得到任何答案。」

澤倫斯基今天在教宗位在羅馬南郊岡多福堡（Castel Gandolfo）的夏宮會晤教宗良十四世（Pope Leo XIV），稍晚並將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談。

路透社引述梵蒂岡聲明指出，教宗在會見澤倫斯基時強調，為達成「公正且持久的和平」，必須繼續對話。

梵蒂岡聲明，教宗「重申持續對話的必要性，強烈期盼當前外交行動能帶來公正持久和平」。

教廷表示，「此外還商討戰俘問題，以及必須確保烏克蘭兒童返回家庭」。梵蒂岡一直在基輔和莫斯科之間針對兒童議題進行斡旋。

