別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

印度強調掌控爭議地阿魯納查邦 促中國不刁難民眾

中央社新德里8日專電
一名出生於印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，11月在中國轉機遭刁難，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）8日說，當地是印度「不可分割一部分」，要求中方保證不會再發生類似事件。中央社
一名出生於印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，11月在中國轉機遭中方刁難，印度外交部今天對此表示，當地是印度「不可分割一部分」，要求中方保證不會再發生類似事件。

常居英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）11月21日從倫敦經上海欲飛往日本，但中國移民官員稱她出生於阿魯納查邦（Arunachal Pradesh），而那裡是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效，這讓她滯留上海18小時，最後才在印度官員護送下離開中國。

中國2023年8月公布新版地圖，除納入台灣、南海諸島，也把中國與印度間有爭議的阿魯納查邦和阿克賽欽地區（Aksai Chin）視為中國一部分，其中阿魯納查邦即是中國所謂的「藏南地區」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天在記者會指出，希望中國當局保證，不會選擇性針對、任意拘留、騷擾進出中國的印度公民。

對於通多克遭中國相關單位刁難一事，賈斯瓦說：「針對這個問題，我們已強力和中國進行交涉，中國當局至今未能對此做出解釋。」

賈斯瓦提到：「我們已經多次說明，阿魯納查邦現在是，未來也會是印度不可分割的一部分。」

在談到印度與中國的關係時，賈斯瓦表示，雙方關係正朝正面的方向發展，「我們也希望能繼續朝這樣的方向前進」。

但賈斯瓦也警告，類似事件會破壞兩國間在外交上的接觸，他說道：「中國針對那名來自阿魯納查邦的印度公民的作為，對於雙方為建立互信和理解、逐步推進雙邊關係正常化所做的努力極為不利。」

即便如此，賈斯瓦坦承，印度外交部建議印度公民在前往中國旅行或過境中國時，務必要小心謹慎。

敘利亞推翻阿塞德滿周年 總統夏拉籲全民團結重建國家

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

