前加國情報局長：西方大學遭間諜鎖定 中國以產業規模竊新科技

加拿大情報局前局長維格諾。路透

加拿大 情報局前局長維格諾警告，敵對國家的間諜 機關目前對滲透西方大學和企業的重視程度已與對待各國政府相當，中國最近還曾嘗試以「產業規模」竊取新科技，學界應提高警覺。

維格諾（David Vigneault）上周在荷蘭海牙舉行的1場情報會議場邊接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說：「（情報戰的）前線已移動，從過去聚焦在政府資訊，轉向民間創新、研究創新及各大學。」

維格諾去年7月離開服務7年的加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS），目前任職於提供間諜威脅諮詢的美國公司Strider Technologies。加拿大則屬於與美國、英國、澳洲 和紐西蘭共享情報的「五眼聯盟」（Five Eyes）。

維格諾強調，中國是這類間諜活動的主要犯行者。他指出北京正在結合網路攻擊、間諜滲透及在大學教職員中招募人員等手段，來獲取敏感科技。

維格諾表示：「這套系統建立的目的，...是為了以非常系統化的方法從這些創新科技分離出軍事應用部分，再將其投入生產供解放軍使用。」

根據維格諾的說法，中國領導階層對於2003年美軍能如此迅速接管伊拉克感到恐懼，因此啟動長期軍事革新計畫，投入「非對稱作戰能力」，盡可能從西方竊取技術知識。

他表示，所有相關竊取情報手法他都見過，從網路攻擊到「有人滲透至計畫內部，取得資訊後帶走」。

維格諾說，大學教職員之所以能被外國勢力招募為間諜，可能出於天真、意識形態或貪婪。而正因為有這些威脅，有必要對政府資助的敏感領域大學計畫進行國安評估。

他認為，有關竊取研究資料，不只政治人物應該注意，整個社會都有必要齊心協力對抗這項威脅。