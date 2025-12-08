泰柬邊境緊張升高 中國製火箭砲成導火線

我的頻道

中央社曼谷8日綜合外電報導
泰國與柬埔寨邊境緊張升高，奧多棉吉省居民逃離家園。路透
泰國柬埔寨邊境緊張升高，泰國軍官表示，軍方今天鎖定柬埔寨部署長程火砲的軍事設施發動空襲，監控資料顯示，包含中國製火箭砲在內的這些武器可能用來攻擊平民區。

路透報導，這是泰柬兩國7月因邊境爭端發生為期5天衝突以來最嚴重的交戰，雙方互控對方違反美國總統川普（Donald Trump）和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋的停火協議。泰國軍方表示，已在與柬埔寨有爭議的邊境地區進行空襲。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據武器動向和射程判斷，泰國軍方認為柬埔寨部隊可能使用俄羅斯製BM-21多管火箭砲和中國製PHL-03火箭砲，朝泰國一座省級機場和公立地區醫院發射。

蘇拉桑接受路透訪問時指出，「情報顯示已有人試圖鎖定這些設施的座標」，但未進一步說明細節。

他並表示，軍方情報顯示這次空襲目標鎖定包含火箭砲存放設施在內的彈藥庫。路透無法獨自核實泰國空軍突襲造成的影響。

柬埔寨國防部發言人暫未回應路透提問。柬埔寨當局否認將民用設施當作攻擊目標。

根據美軍資料庫，PHL-03火箭砲可發射射程介於70至130公里的導引和無導引火箭，BM-21多管火箭砲射程則介於15至40公里。

泰國空軍今天發表聲明指出，柬國部隊調度重型武器並重新部署作戰單位後，空軍已出動軍機攻擊這些軍事目標。

