這理由讓日本不幫了…越南新核電廠計畫恐遇變數

日本駐越大使伊藤直樹表示，由於時程緊湊，日方已退出越南寧順2號核電廠的興建計畫。 美聯社

日本 駐越南 大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠 的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長期策略，可能會出現變數。

伊藤表示，日方決定退出位在越南中部的寧順2號核電廠計畫，該電廠的計劃發電容量為2至3.2百萬瓩（GW）。據越南政府的路線圖，該電廠預計在2035年和相同發電容量的寧順1號廠一起啟用運轉。

寧順1、2號廠在2016年因安全和預算疑慮停建。伊藤表示，越南政府去年復工時，詢問當年負責興建的日本和俄羅斯是否要貫徹這兩項計畫，與越南官員的幾次會議後，日本在11月決定退出，原因是完工期限太過接近。

依照目前時程表，越南計劃分別在9月和12月，和國際夥伴就1號廠和2號廠簽署協議。但越南官員表示，目前就連1號廠都還未簽約。

向來關係密切的日、越兩國近來出現緊張，原因包括河內市中心打算禁行燃油機車，惹怒了主宰市場的本田汽車（Honda）。伊藤表示，日本大使館9月為此議題致函給越南當局，尚未獲得正式答覆，但他也表示，越方可能籌劃進一步磋商。

伊藤表示，日本仍在探索以後在越南增建核電廠的選項，特別是小型模組化反應爐（SMR）。越南和其他國家官員表示，法國、南韓和美國的投資人都已表達對寧順電廠的興趣。