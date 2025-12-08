我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

這理由讓日本不幫了…越南新核電廠計畫恐遇變數

編譯易起宇／綜合外電
日本駐越大使伊藤直樹表示，由於時程緊湊，日方已退出越南寧順2號核電廠的興建計畫。 美聯社
日本駐越大使伊藤直樹表示，由於時程緊湊，日方已退出越南寧順2號核電廠的興建計畫。 美聯社

日本越南大使伊藤直樹向路透表示，由於時程表太過緊湊，日本已退出為越南興建大型核電廠的計畫；越南為了避免發缺電所訂定的長期策略，可能會出現變數。

伊藤表示，日方決定退出位在越南中部的寧順2號核電廠計畫，該電廠的計劃發電容量為2至3.2百萬瓩（GW）。據越南政府的路線圖，該電廠預計在2035年和相同發電容量的寧順1號廠一起啟用運轉。

寧順1、2號廠在2016年因安全和預算疑慮停建。伊藤表示，越南政府去年復工時，詢問當年負責興建的日本和俄羅斯是否要貫徹這兩項計畫，與越南官員的幾次會議後，日本在11月決定退出，原因是完工期限太過接近。

依照目前時程表，越南計劃分別在9月和12月，和國際夥伴就1號廠和2號廠簽署協議。但越南官員表示，目前就連1號廠都還未簽約。

向來關係密切的日、越兩國近來出現緊張，原因包括河內市中心打算禁行燃油機車，惹怒了主宰市場的本田汽車（Honda）。伊藤表示，日本大使館9月為此議題致函給越南當局，尚未獲得正式答覆，但他也表示，越方可能籌劃進一步磋商。

伊藤表示，日本仍在探索以後在越南增建核電廠的選項，特別是小型模組化反應爐（SMR）。越南和其他國家官員表示，法國、南韓和美國的投資人都已表達對寧順電廠的興趣。

越南 日本 核電廠

上一則

泰柬邊境武裝衝突 泰國總理放話「不允許侵犯主權」恐採軍事行動

延伸閱讀

日機遭中國火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

日機遭中國火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲
日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路
「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本

「台灣有事」僵局滿月 中國祭稀土牌反制日本
金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

金融時報：川普聲援不足 日促公開挺高市早苗

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料