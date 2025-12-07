中國殲15雷達照射日本F-15 退役飛官：挑釁行為是兩面刃

中國海軍遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，殲-15艦載戰鬥機準備著艦。(新華社資料照)

中國航空母艦遼寧號駛出第一島鏈進行操演，日本 防衛大臣小泉近次郎指控，遼寧號艦上的殲15戰鬥機，曾以雷達照射日本自衛隊的F-15戰機。專家表示，所謂「照射」應該是指以雷達的射控模式「鎖定」對方，這在冷戰時代的確算是具有挑釁意味的行為。然而這種行為也是雙面刃，因為對方也可能趁機蒐集訊號情報。

曾任台國軍F-16種子教官的退役上校黃揚德指出，日方F-15上會有RWR（雷達警告接收器），一旦被對方雷達波照射，就會提出警告。但戰機雷達包括搜索與鎖定的模式，如果是被搜索模式下的波束「掃」到，一點也不稀奇；這次日方抗議的應該是，中國戰機以射控模式持續照射，等於是開火攻擊的前奏。

黃揚德說，真的要較遠距離持續追蹤對方，也有不開雷達波的方式，例如以長程的光學或紅外線攝影機追蹤，對方不會有特別感受。因此向對方飛機開啟雷達鎖定，就帶有刻意示威的意義。然而被鎖定戰機的雷達警示接收器，如果具備記憶功能，或者另外攜帶有電子支援裝置（ESM），就可趁機將雷達波錄下，成為情報來源。但是各國為了避免參數外露，除非真正開戰，通常只會運用訓練頻道。

網站「軍情與航空」主編施孝瑋說，在美蘇冷戰時代，雙方戰機經常在公海上空對峙，如果開啟雷達鎖定對方，當然具有挑釁的意味。不過外界對事件全貌所知有限，許多情節不得而知，例如事件發生的位置，以及中國戰機開雷達鎖定前，雙方進行過哪些互動等等。在此情況之下要驟然判定孰是孰非，並不容易。