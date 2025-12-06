立陶宛2命案震動社會 數百居民協助圍捕助逮兇嫌

我的頻道

中央社維爾紐斯6日專電
立陶宛警方，示意圖。(美聯社資料照)

立陶宛考納斯市4日發生兩起疑似連續命案，引發社會高度關注，涉嫌犯案的29歲男子在躲避警方全國大規模搜索超過1天後遭逮捕。警方表示，數百名居民加入搜尋行動並提供線索，是拘捕成功的重要因素。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，考納斯縣警局發言人指出，民眾透過通訊應用程式Zello即時交換目擊資訊，並在嫌犯米庫塔維丘斯（Benas Mikutavicius）逃往某一公園方向時相互進行通報。

部分居民認出嫌犯後先行制伏，再通知警方到場處理。嫌犯遭拘捕時並未反抗，但網路上流傳的影片顯示他臉部有血跡，警方表示相關情況將在調查中釐清。

相關的2起命案發生於4日，警方當日下午先在考納斯（Kaunas）一處公寓內發現一名年輕22女子遭刺身亡，同日晚間又在不遠處的一所公寓發現另一名24歲女子遺體，身上有多處暴力痕跡。初步研判2案均遭利器攻擊。

檢方證實，2名受害者與嫌犯皆曾有接觸，其中較年輕的受害者是嫌犯的表親，另1名受害者為則與嫌犯有租屋相關聯繫。2案目前已合併偵辦。

警方表示，嫌犯逃逸期間多次更換衣物，但始終未離開案發周邊約1公里區域。考納斯居民自發加入搜尋，更有多人在網路平台同步行動，使警方能快速定位嫌犯位置。

立陶宛警方在社群媒體發聲明寫道：「感謝所有參與搜尋與通報的人，嫌犯已被拘留。」相關影片顯示，現場民眾在嫌犯被上銬押入警車時鼓掌歡呼。

嫌犯目前已被警方拘留，後續將依相關刑事程序移交檢方處理。

