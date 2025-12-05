我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交

「團結人民 為未來世代帶來希望」川普獲頒和平獎

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

中央社聖保羅5日專電
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）

在美國總統川普以「禁毒戰爭」為名，加強對委內瑞拉的軍事壓力之際，巴西政府正努力在外交舞台上保持謹慎立場，避免被捲入一場可能改變拉美地緣政治格局的衝突。

根據CNN巴西新聞網等媒體報導，美國已在加勒比海部署約1.5萬名軍人，這是自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的艦隊調動。美國總統川普（Donald Trump）公開表示，任何涉及毒品走私的國家都可能成為軍事打擊目標。此舉引發拉美各國的高度警惕。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）4日在電視節目中呼籲巴西人民走上街頭，支持委內瑞拉的主權與和平。他同時加強個人安全措施，減少公開露面，並依靠古巴保安人員與情報系統防範潛在威脅。

巴西政府明確表示，不會向馬杜洛提供庇護，也未在美國與委內瑞拉的談判中扮演調解角色。巴西拒絕承認委內瑞拉2024年的總統選舉結果，並阻止委內瑞拉加入金磚國家（BRICS）。巴西的首要任務是避免美國軍事行動，因為這可能導致大量難民湧入鄰國，並在拉美複製干預模式。

巴西官員指出，如果馬杜洛突然下台，委內瑞拉可能陷入權力真空，反對派缺乏足夠力量接管政府。這種局面可能導致長期混亂，並波及整個拉美地區。巴西強調，利比亞、敘利亞、伊拉克和阿富汗的政權更迭案例顯示，軍事干預往往造成持續不穩定。

因此，巴西在這場危機中的立場十分明確、務實，既不支持美國的軍事冒險，也不為馬杜洛提供庇護。巴西的重點是維護區域和平與穩定，避免拉美陷入另一場長期衝突，並在大國角力中守住自身的外交自主性。

巴西 委內瑞拉 古巴

上一則

美烏官員擬於邁阿密再談和平方案 多方調整持續磋商

延伸閱讀

TikTok插旗拉美 砸377億美元在巴西蓋資料中心

TikTok插旗拉美 砸377億美元在巴西蓋資料中心
防美突擊 委內瑞拉總統馬杜洛頻換床位及手機 仰賴盟友古巴

防美突擊 委內瑞拉總統馬杜洛頻換床位及手機 仰賴盟友古巴
戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛
美委積怨 川普證實與馬杜洛通話 未透露內容細節

美委積怨 川普證實與馬杜洛通話 未透露內容細節

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用