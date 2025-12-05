我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

當代最負盛名建築大師法蘭克蓋瑞逝世 享壽96歲

歐洲無人機飛越事件再一樁 法國核潛艦基地受侵擾

中央社巴黎5日專電
法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島（île Longue）基地上空昨晚出現5架無人機，海軍開火試圖擊落。無人機，示意圖。路透
法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島（île Longue）基地上空昨晚出現5架無人機，海軍開火試圖擊落。無人機，示意圖。路透

法國媒體今天報導，法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島（île Longue）基地上空昨晚出現5架無人機，海軍開火試圖擊落；這座基地駐有法國核動力潛艦。

法新社引述憲兵隊說法報導，昨晚7時30分左右，在朗格島潛艦基地上空偵測到5架無人機，隨即展開反無人機和搜索行動，負責維護基地安全的海軍步槍兵營數次開火以擊落無人機。昨晚正逢「超級月亮」，這片地區夜裡能見度極佳。

無人機飛越這片禁區的情況並不罕見。今年11月17日到18日夜裡，也曾出現一架無人機飛越這個地區的克羅宗（Crozon）半島。

朗格島基地是法國核嚇阻力的重地，由120名海事憲兵與海軍步槍兵協同防禦。這座基地負責維護4艘法國核動力彈道飛彈潛艦，其中至少有一艘常年部署在海上以確保核嚇阻力。

在北歐，機場、軍事基地和其他敏感地點的無人機飛越通報事件數月來逐漸增加，北歐國家領袖們認為這些行動背後有俄羅斯的影子。

BFM電視台（BFMTV）報導，相關單位已啟動調查，地方海事當局發言人說：「基地的敏感基礎設施未受威脅。」發言人補充表示，這些無人機飛越事件的幕後操作者意在引起民眾恐慌。

歐洲新聞台（Euronews）提到，歐洲聯盟（EU）軍事委員會主席克蘭西（Seán Clancy）認為，無人機被用於俄羅斯與烏克蘭的戰爭和侵犯歐洲領空的行動，使得歐盟必須調整防禦策略，也須與北大西洋公約組織（NATO）密切合作。

他說，無人機侵擾問題廣泛存在於歐洲，「混合威脅不分國界」，因此應在歐洲各地建立一致措施，並為未來戰爭演進做好準備，在研發創新領域投入必要資源。

無人機 俄羅斯 北大西洋公約組織

上一則

宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先 華府密切關注

延伸閱讀

小球牽動大球…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋

小球牽動大球…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋
「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見

「漂亮阿姨」 網讚爆7旬法國夫人布莉姬 酸民咋都不見
戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕

戀愛腦拯救法國出版業 巴黎最大浪漫書店開幕
打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

打擊俄國目標 烏克蘭無人機藉助AI提升戰場優勢

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用