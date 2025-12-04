宏都拉斯總統候選人納斯拉亞 宣稱投票數據遭篡改

宏都拉斯總統大選，兩名候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla，圖）與阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票始終呈現拉鋸，納斯拉亞4日表示投票數據遭篡改，呼籲對此展開調查。歐新社

宏都拉斯總統大選，兩名候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與阿斯夫拉（Nasry Asfura）得票始終呈現拉鋸，納斯拉亞今天表示投票 數據遭篡改，呼籲對此展開調查。

路透報導，納斯拉亞在社群媒體 表示，「我在此公開譴責，今天凌晨3時24分，螢幕突然一片漆黑，一個像是2013年選舉使用的演算法，篡改了投票數據。」

納斯拉亞聲稱，他所屬的自由黨（Liberal Party）有108.1萬張選票被移轉到另一名候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）名下；阿斯夫拉領導的「國家黨」（National Party）則有107.3萬張選票，被算在他自己這方。

宏都拉斯大選採一輪勝負制，候選人僅須拿下最高票即可當選。

美國總統川普 在選戰中力挺阿斯夫拉，他日前揚言若阿斯夫拉落敗，美國將刪減對宏都拉斯的援助。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會繼續把錢投入無底洞。」

宏都拉斯這次大選受到各界關注，同為在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示如果勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府2023年與台灣斷交，轉與北京建交。