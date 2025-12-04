聯大通過決議 要求俄立即送回烏克蘭被擄兒童

我的頻道

中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導
聯合國大會3日呼籲立即無條件送回那些被「強制移送」至俄羅斯的烏克蘭兒童。路透
聯合國大會3日呼籲立即無條件送回那些被「強制移送」至俄羅斯的烏克蘭兒童。路透

聯合國大會今天呼籲立即無條件送回那些被「強制移送」至俄羅斯烏克蘭兒童。在基輔與莫斯科尋求談判停火之際，此問題顯得尤為棘手。

法新社報導，聯合國大會（UN General Assembly）以91票贊成、12票反對、57票棄權通過這項不具約束力的決議，俄羅斯是投反對票的國家之一。

這項決議「要求俄羅斯聯邦確保所有被強制移送或驅逐的烏克蘭兒童立即、安全且無條件返回」。

決議還呼籲莫斯科「立即停止任何形式的強制移送、驅逐、使兒童與家人和法定監護人分離、變更個人身分（包括透過授予公民身分、領養或安置寄養家庭），以及對烏克蘭兒童進行洗腦的做法」。

烏克蘭指控俄羅斯，自2022年2月衝突爆發以來，至少綁架了2萬名烏克蘭兒童。

烏克蘭副外長貝特薩（Mariana Betsa）表示，俄羅斯應對「歷史上最大規模的國家綁架行動」負責。目前已有超過1850名兒童被尋獲並送回家園。

貝特薩在投票前於講台上表示：「如果我們的孩子不能立即、無條件回家，烏克蘭就不可能實現公正和平。」

俄羅斯承認，有兒童因安全考量從戰區被轉移；然而，俄羅斯常駐聯合國副大使扎博洛茨卡亞（Maria Zabolotskaya）抨擊該決議「充斥虛假指控」。

她說：「每一張投給這項決議的贊成票，都是在支持謊言、戰爭和對抗。每一個反對的聲音，都是在支持和平。」

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

