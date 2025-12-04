我的頻道

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕 身分曝光

南非遭G20主席國美國封殺 表明將缺席1年活動

中央社約翰尼斯堡4日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。路透
在20國集團（G20）新輪值主席國美國表明將封殺南非後，南非總統拉瑪佛沙的發言人馬格溫雅表示，南非不預期其他國家會為其進行遊說，南非也已準備好後年再重返G20。

法新社報導，南非是今年G20輪值主席國，11月在約翰尼斯堡召開的峰會也是首度在非洲舉行的G20峰會；但美國大多抵制南非任內G20活動，總統川普（Donald Trump）也缺席約翰尼斯堡峰會，顯示對拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）政府加緊攻擊。

美國本月接任G20主席後，國務卿魯比歐（Marco Rubio）昨天重申，南非不會獲邀參加G20活動，他並再度對拉瑪佛沙政府提出多項批評，包括指其刻意歧視屬於少數族群的南非白人。

馬格溫雅（Vincent Magwenya）今天則在社群媒體發文回應說，南非將缺席明年G20系列會議，待1年後英國接棒主席國再恢復參與。

馬格溫雅在昨晚刊出的南非「周日時報」（Sunday Times）訪問中另表示，南非不預期G20其他成員國會抵制美國任內活動或遊說讓南非參加，但仍期待他們「對美國提出不滿，以捍衛多邊主義及G20的精神與宗旨」。

