麻生太郎支持高市早苗台灣有事說：被中國說幾句還好

日本自民黨副總裁麻生太郎。（美聯社）

日本 自民黨副總裁麻生太郎今天對於日本首相高市早苗 在國會關於「台灣有事 」的答詢表達支持，稱為此遭到中國抗議，「被說幾句的程度還好」、「目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。

時事通信社、日本經濟新聞報導，麻生太郎在東京舉行的麻生派議員聯誼會上表示，「她只是把一貫的立場具體說明而已，這有什麼不好？她以這樣的態度去應對，我感到非常高興」。

麻生也提到高市是日本首位女首相，稱她是「自民黨變革的象徵」，並稱讚高市擁有「超高民調支持率」。

對於中國方面的批評，麻生指出，「中國方面雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好」。他並表示，「目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。

對於麻生的發言，許多網友表達贊同。有網友在新聞底下留言說，「麻生的發言可以說展現了日本政治家的自尊與風骨。高市首相針對『台灣有事』所做的答詢，從國家安全保障來看就是理所當然的內容，而中國的反彈也都在預料之中」。

「日本絕對不能因為揣測中國的意思，而連該說的話都不敢說。外交就是在必要時清楚表明立場。這次，高市政權展現了堅定態度，而麻生對此立場的支持，更是日本重拾自信與自主的重要一步。」這條留言有超過千人按讚。

麻生在2024年1月也曾表示，一但「台灣有事」，日本政府可能判斷情勢構成可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

當時他在發表談話時稱，「時代正在劇變，現在台灣海峽的緊張局勢升高。在台灣正式登錄的日本人就有2萬400人，另外還有許多人居留，台灣若發生事情或爆發戰爭的話，我們必須救出在台灣的日本人」。

麻生表示，「這種狀況下，台灣會與中國作戰嗎？會投降嗎？或是被侵略嗎？在台灣不作戰的情況下，平安救出日本僑民是很困難的」。

他還說，「現在的情況與以往不同，我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艇、軍艦。台灣有事（發生戰爭或緊急事態），無疑是存亡危機事態」。