我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗

5個理財錯誤 專家：不斷看到人們重蹈覆轍

石破茂避談高市答詢 稱日台中關係微妙複雜

中央社東京3日專電
日本前首相石破茂3日應「日本台灣親善協會」邀請以「戰後80周年」為題發表演講。他回顧14次訪台經驗，但避談近期日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙」。中央社
日本前首相石破茂3日應「日本台灣親善協會」邀請以「戰後80周年」為題發表演講。他回顧14次訪台經驗，但避談近期日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙」。中央社

日本前首相石破茂今天應「日本台灣親善協會」邀請以「戰後80周年」為題發表演講。他回顧14次訪台經驗，但避談近期日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢議題，僅表示「日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙」。

石破茂表示，他首次訪台是在1987年，當時因日台沒有邦交，自民黨青年局只能以民間交流方式訪問。他曾多次與前總統李登輝談話，回憶李登輝以流暢日語與他對話，甚至推薦他閱讀「中央公論」，李登輝對於日本的透徹理解令他印象深刻。

石破茂表示，陳水扁執政時期，他訪台與台灣軍方高層交流。他指出，台灣軍演會短暫封閉高速公路，讓戰鬥機進行降落訓練，使高速公路具備戰備跑道的功能，這一點日本的高速公路就做不到，由此可以看出台灣為了避免戰爭所做的準備。

儘管近期因日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中日緊張，石破在演講中刻意迴避相關敏感議題。他僅表示：「正如最近事件所示，日本與台灣、中國的關係十分複雜而微妙。今天我不打算評論這部分。」

談及戰後80周年，石破認為有必要重新思考台灣的歷史經驗。他回顧日治時期台灣的志願兵制度。當時因徵兵需與「參政權」配套，日本無法賦予台灣人參政權，因此未實施徵兵，而是從1942年開始募兵。原計畫招募1000人，卻有42萬6000人應募，最終錄取1020人。台灣的高砂族部隊甚至被記錄為最勇猛的部隊之一。

石破還提到，他在擔任防衛大臣時曾參加新加坡「香格里拉對話」，時任新加坡總理李光耀問他，「你知道日本佔領新加坡時做了什麼嗎？」，他回答課本上教的「把新加坡更名為昭南島，並建設神社」，結果被李光耀反問，「你只知道這些嗎？你必須真正了解日本於戰時做了什麼」。石破形容，那番話令他備受震撼。

他說，正因如此，他在擔任首相期間，主動研究印尼、馬來西亞、菲律賓等國的戰時歷史，並以此為基礎與各國領袖對話。他強調：「如果不了解亞洲的戰史，日本就沒有資格談和平。」

演講最後，石破茂重申，衷心期望亞洲不會捲入戰亂，各國都能保障人權，維持獨立，朝著和平穩定前進。

日本 新加坡 石破茂

上一則

英國華裔男子教保員性侵幼兒園學童 當庭認26起罪行

下一則

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

延伸閱讀

日相高市早苗連說5次「工作」 奪日本年度流行語大賞

日相高市早苗連說5次「工作」 奪日本年度流行語大賞
高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本

高市早苗引用「進擊的巨人」台詞 喊話外資投資日本
日民調：高市早苗內閣支持率75% 連2月逾7成

日民調：高市早苗內閣支持率75% 連2月逾7成
石破茂：對北京「台灣是中國一部分」看法 日本理解尊重

石破茂：對北京「台灣是中國一部分」看法 日本理解尊重

熱門新聞

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

2025-11-30 00:21

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單