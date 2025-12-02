亞洲4國洪患增至1300人罹難 災民面臨缺糧危機

我的頻道

中央社班達亞齊2日綜合外電報導
圖為2日在印尼北蘇門答臘省南塔帕努里縣發生山洪暴發後，從空中俯瞰受災地區。路透
圖為2日在印尼北蘇門答臘省南塔帕努里縣發生山洪暴發後，從空中俯瞰受災地區。路透

印尼斯里蘭卡政府及援助團體今天加緊腳步，努力將物資送至困於洪水災區的數以十萬計災民手中。這場洪患已導致亞洲4國共1300人罹難。

法新社報導，季風豪雨跟兩個熱帶氣旋上周在斯里蘭卡、印尼蘇門答臘（Sumatra）部分地區、泰國南部和馬來西亞北部降下大雨。

截至今天下午，蘇門答臘各地罹難者增至712人，失聯者也增至500人。

另場暴風雨席捲斯里蘭卡全國，豪雨導致暴洪和致命山崩，奪走至少410條人命，另有336人下落不明。

造成印尼淹大水的天氣系統也將豪雨帶至泰國南部，當地至少有176人喪命；馬來西亞則有兩人死亡。

雖然洪水現已大致退去，但嚴重災情迫使數以十萬計民眾暫居避難中心，且難以取得乾淨的水和食物。

在重災區印尼亞齊省（Aceh），民眾告訴法新社所有負擔得起的人都在囤貨。

現年29歲的艾娜（Erna Mardhiah）在班達亞齊（Banda Aceh）一間加油站表示，「大家都擔心油會用光」，她已經排隊等買汽油等了兩個小時。

她談到：「多數物價已經飆高…光辣椒每公斤就要30萬印尼盾（約18美元），所以大家才會瘋狂搶購吧。」

援助團體警告，當地市場的民生必需品已經出現短缺，物價漲為3倍。

全球伊斯蘭救濟組織（Islamic Relief）指出：「如果供貨管道無法於未來7天內恢復，亞齊省各地社區恐將面臨糧食短缺跟飢餓危機。」

