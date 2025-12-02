我的頻道

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

1.25美元吃1天 極簡飲食引發網友熱議

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

中央社教宗專機上2日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世今天呼籲美國總統川普的政府不要試圖以軍事力量推翻委內瑞拉總統馬杜洛。美聯社
羅馬天主教教宗良十四世今天呼籲美國總統川普的政府不要試圖以軍事力量推翻委內瑞拉總統馬杜洛，如果華府希望在委內瑞拉推動變革，應該嘗試對話或施加經濟壓力等手段。

路透報導，川普（Donald Trump）的政府一直在評估各項選擇，以應對其所指馬杜洛（Nicolas Maduro）涉入非法毒品供應，導致美國人喪命。馬杜洛則否認與非法毒品交易有任何牽連。

在記者會上被問及川普揚言以武力將馬杜洛趕下台一事時，首位來自美國的教宗良十四世（Pope Leo XIV）表示：「尋找對話的途徑，或許施加壓力，包括經濟制裁，會比較好。」

教宗是在結束土耳其與黎巴嫩訪問，返國途中發表上述談話。他補充表示，華府應尋找其他方法以促成變革，「如果那是美國方面想要的話」。

路透上月曾報導，美方正考慮的選項包括嘗試推翻委內瑞拉領導人馬杜洛。此外，美軍經過在加勒比海的大規模軍力部署，並對委內瑞拉沿岸涉嫌運毒船隻持續近3個月的打擊行動後，正準備進入新一階段的行動。

教宗在回應媒體提問時也指出，川普政府在對委內瑞拉政策上的訊號並不明確。

「一方面，似乎兩國總統間有過一通電話。另一方面，也存在著危險、可能會有某些行動，有些（軍事）作為。」教宗指的是川普上月與馬杜洛的通話。

教宗補充說：「來自美國的聲音，變化頻繁。」

這位5月當選、來自芝加哥的教宗，因曾長年在秘魯擔任神職人員，對拉丁美洲相當熟悉。

教宗 委內瑞拉 川普

