李在明：韓國必須走向統一 提議恢復南北聯絡管道

中央社首爾2日綜合外電報導
韓國總統李在明。歐新社
韓國總統李在明。歐新社

韓國總統李在明今天談到韓半島議題時表示，統一是分裂的大韓民國必須走的道路，且統一必須是用和平方式，也提議恢復南北之間的聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話。

韓聯社今天報導，韓國總統李在明今天出席民主和平統一諮詢會議成立大會演說時表示，「統一是分裂的大韓民國無論經過數十年、數百年、甚至數千年也必須走的道路」。

李在明也強調，「那樣的統一必須是和平的、且是所有人都能同意的方式，以一方吸收另一方，或以壓迫方式達成的統一，不是真正的統一」。

李在明指出，目前面臨的時代課題是終結南北之間的敵對與對立，建立和平共存的新南北關係，「只要我們真誠努力，北方的態度也可能改變」。因此李在明強調，要推動南北「共同成長」合作，「我提議恢復南北之間的聯絡管道，以重新展開敞開心扉的對話」。

至於具體合作領域，李在明提及，將從氣候環境、災難安全、保健醫療等全球關注且南北雙方需求都很大的交流合作項目開始，再一步步推動。

關於無核化議題，李在明則說：「我們也會持續努力終結韓半島的戰爭狀態，追求韓半島無核化，並使堅固的和平得以落實。」

另外，李在明也強調，分裂體制一直阻礙民主發展，部分政治勢力甚至為了戒嚴，不惜引導戰爭，做出極度危險的嘗試，「終結戰爭、克服分裂、落實和平，是完成民主的道路」。

李在明 戒嚴

