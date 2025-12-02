我的頻道

我們比動物還不如…越南裔母遣返過程揭酷刑般待遇

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

英相施凱爾外交政策演說 指台海是必須討論的議題

中央社倫敦2日專電
英國首相施凱爾1日發表年度外交政策演說。路透
英國首相施凱爾1日發表年度外交政策演說。路透

英國首相施凱爾1日晚間發表年度外交政策演說，期間提到考量中國的規模和重要性，與中國就全球安全等重大議題打交道，這不是英國可選擇要不要這麼做的問題，而是絕對有必要這麼做。

施凱爾（Keir Starmer）接著說，「我們必須討論戰略層次的挑戰，例如南海和台灣海峽的穩定」，以及核武器擴散、人工智慧在武器系統的應用等。

此外，氣候變遷和全球衛生健康也是英國必須參與討論的議題，而中國必須是「解決方案的一部分」。

施凱爾說，英國的每一個盟友都可作證，（積極的）接觸往來，是各國維護、追求自身利益的方法，也有助避免誤判。

施凱爾領導的英國工黨政府自去年7月上台以來，多次遭質疑過度急切與北京「改善」關係，甚至有「軟弱」、「磕頭」之嫌。在這樣的背景下，施凱爾1日在倫敦金融城市長官邸晚宴發表年度外交政策演說時，大篇幅闡述他所領導政府的對中政策及相關戰略戰術考量，並為英國自去年7月以來與中國積極發展高階接觸辯護。

去年7月以來，英國陸續有外交、財政、能源、商貿等部會大臣，以及科學副大臣訪問中國；首相國家安全顧問已2度訪中，有消息指出教育大臣可望今年底前訪中，施凱爾則可望明年初啟程赴北京。施凱爾1日演說時透露，同時代表英國商貿部和財政部、主責投資事務的副大臣現在人就在中國。

施凱爾提到，英國的對中政策需正視中國已不是「即將成為」強權，而是「已經是」強權，包括在經濟、科技、軍事、國際政治等領域，且當前沒有任何其他改變比中國的崛起影響更為深遠。

施凱爾說，多年來，英國的對中政策反覆無常、在兩個過度簡化現實的極端之間搖擺不定，從「黃金時代」（golden age）180度翻轉為「冰河時期」（Ice Age），且至今仍有人大力主張繼續停留在「冰河時期」。然而，結果是，英國的盟友們已發展出更細緻的對中策略，透過積極的接觸往來捍衛自身利益，而英國卻像是局外人。

施凱爾舉例，美國總統川普（Donald Trump）今年10月與中國國家主席習近平會談，並將於明年4月訪中。2017年5月就任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）自2018年初以來已訪中2次，本週稍晚將再度前往。德國領導人已陸續訪中4次，總理梅爾茨（Friedrich Merz）年初也將訪問中國。

相較之下，在2018年之後，沒有任何一位英國首相訪問中國，而直到施凱爾去年11月與習近平會晤，英中之間已長達6年未舉行領袖會談。

施凱爾強調，英國政府的信念是，在世界舞台與各方進行強而有力、目標明確的接觸往來，在當前這個局勢險峻、多方激烈角力、浮動混亂的時代，是為英國民眾達成經濟成長、確保國家安全的最好方式，也是唯一方法。

接觸往來的對象則不僅止於「理念相近」國家；施凱爾提到，英國民眾了解，必須正視世界的真實樣態，並在明確符合英國利益之處，與「所有人」建立「聰明靈活」的關係。

不過，施凱爾強調，無論是與理念相近國家，或者是與依循不同路徑的國家打交道，英國都將堅守英國的核心價值，包括自由、法治、民主。

施凱爾提到，在國際舞台上，當今有3大巨人：美國、歐盟和中國。他們彼此之間有互動，而英國的未來則取決於如何應對這3大巨人之間的互動動態變化、如何在其中自處。

值得一提的是，儘管一再強調與中國接觸往來的重要性及符合英國利益之處，施凱爾的措辭透露英國與歐盟和美國的關係，性質終究不同於與中國的關係。

他說，英國政府致力與美國和歐盟建構「非凡紐帶」，至於第3個巨人中國，則必須善加「應對」。

施凱爾 歐盟 習近平

