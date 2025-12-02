俄烏戰爭期間黑海不平靜 土耳其通報又有油輪遇襲

我的頻道

中央社安卡拉2日綜合外電報導
在2022年8月15日，一艘懸掛俄羅斯國旗的油輪Midvolga 2穿越土耳其伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽。路透
土耳其表示，一艘懸掛俄羅斯國旗、載運葵花油前往高加索國家喬治亞的油輪，今天上午在黑海航行期間通報遭遇襲擊，沒有人員傷亡。

法新社報導，土耳其海事總局在社群平台X發文寫道，遇襲油輪名為Midvolga 2，在距離土耳其海岸80海里處通報遇襲，當時這艘船正載著葵花油從俄羅斯前往喬治亞，船上共有13人。

海事總局表示：「船上13名人員目前狀況良好，並未要求協助。」

油輪目前正朝土耳其的黑海（Black Sea）港口希諾普港（Sinop）航行。

路透報導，海事總局並未透露更多細節，但土耳其電視台NTV報導，這起攻擊涉及自殺式無人載具。

一名土耳其官員被問及最新攻擊事件時表示：「已向烏克蘭當局等有關方面傳達必要的訊息。」但他未進一步說明。

烏克蘭正試圖對俄國龐大的石油產業進一步施壓。11月28日，烏克蘭海軍無人艇在黑海襲擊2艘被烏克蘭及其部分西方盟國制裁的油輪，當時這2艘油輪正航向俄國港口，準備裝載用以出口的油品。

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）昨天表示，針對黑海商船的攻擊行為令人無法接受，並對「所有相關方面」發出警告。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但俄烏戰爭期間一直與基輔和莫斯科當局保持友好關係。土耳其雖軍援烏克蘭，但拒絕加入西方對莫斯科當局的制裁行動。

土耳其 烏克蘭 俄羅斯

