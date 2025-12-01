宏都拉斯總統大選 川普力挺候選人暫時領先

我的頻道

中央社宏都拉斯首都德古西加巴30日綜合外電報導
宏都拉斯30日舉行總統大選，在完成4成計票後，目前由美國總統川普力挺的在野「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura，圖）以4成得票率領先群雄。路透

宏都拉斯30日舉行總統大選，在完成4成計票後，目前由美國總統川普力挺的在野「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以4成得票率領先群雄。

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）引述全國選舉委員會（CNE）持續更新的資料，截至計票完成41.28%時，阿斯夫拉以40.56%得票率居首；中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）38.9%緊追在後。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的左派執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）以19.54%落居第三。國家報（El Pais）表示，這是自由重建黨2011年由前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）創立以來所遭遇最大挫折。

現年67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長；72歲的納斯拉亞是電視名嘴，60歲的蒙卡達則是律師。

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

路透指出，現任卡斯楚政府2023年與台灣斷交轉與北京建交。倘若宏都拉斯之後真與台灣復交，將成為自尼加拉瓜前總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人（Violeta Chamorro）1990年與台灣恢復邦交以來，中國在中美洲地區遭遇的另一外交挫敗。

法新社報導，目前大幅領先的兩人都是右派在野黨候選人，顯示拉美可能又有國家將出現「右轉」。

這次宏國大選另一最受矚目議題，就是川普揚言若他所支持的阿斯夫拉落選，將會削減對宏都拉斯援助。宏都拉斯今天除進行總統大選，另還有國會全部128席議員及298名各級地方首長改選。

宏都拉斯長期受毒品交易與幫派暴力所苦。川普在選前最後幾天大力支持阿斯夫拉，一定程度影響這場膠著的選戰。

川普11月26日在社群媒體寫道：「如果他（阿斯夫拉）沒有勝選，美國不會把善款拿給壞人。」

自川普今年1月重返白宮以來，已有近3萬宏都拉斯移民遭美國驅逐出境，這對人口1100萬的宏都拉斯造成不小打擊，因為去年海外僑民匯回國款項占宏國GDP的27%。

