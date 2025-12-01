我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

川普移民執法擴大審核 重新審查規模「史無前例」

西班牙動員軍隊防非洲豬瘟 疑野豬吃受污染食物引發

中央社西班牙貝拉泰拉1日綜合外電報導
西班牙11月28日證實，在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟。圖為1日在科爾塞羅拉公園入口處，張貼禁止民眾進入的告示牌。歐新社
西班牙11月28日證實，在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟。圖為1日在科爾塞羅拉公園入口處，張貼禁止民眾進入的告示牌。歐新社

西班牙軍方今天被派往巴塞隆納附近，防堵非洲豬瘟疫情。官員懷疑可能因野豬吃下如三明治等受污染食物引發，而這一連串事件正衝擊西班牙數十億歐元的豬肉外銷產業。

路透報導，西班牙11月28日證實，在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現的兩頭死亡野豬，經檢測後罹患非洲豬瘟，因此在貝拉泰拉受影響區域劃設6公里的管制區。當局正對區內更多疑似病例進行檢驗，預期將陸續有新確診。

加泰隆尼亞農業部長奧爾迪格（Oscar Ordeig）今天接受加泰隆尼亞廣播電台（Catalunya Radio）訪問時表示：「最有可能的情況就是冷盤、三明治及受污染的食物，被丟進垃圾桶—我們必須考慮貝拉泰拉是歐洲各地交通樞紐—後來野豬吃了，因而染病。」

非洲豬瘟對人體無害，但可在人養豬隻與野豬之間迅速傳播，對全球最大豬肉出口國之一的西班牙構成重大經濟風險。

受感染地區鄰近西班牙與法國重要交通要道AP-7高速公路。奧爾迪格說，加泰隆尼亞和法國其他地區未發現染疫野豬，顯示可能是人類運送受污染食物將病毒帶入。

防疫行動於11月30日升溫，動員了300名加泰隆尼亞警方及相關人員，今天再有117名西班牙軍事應急部隊（UME）成員投入支援。

加泰隆尼亞 非洲豬瘟 疫情

上一則

高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

下一則

魚與熊掌可兼得？日超市赫見帶毛爪高級食材 價錢更嚇人

延伸閱讀

西班牙爆非洲豬瘟 1/3豬肉出口證書遭凍結

西班牙爆非洲豬瘟 1/3豬肉出口證書遭凍結
31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟

31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟
西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停

西班牙爆非洲豬瘟疫情 對中國豬肉出口全面喊停
歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地