我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

被控賄賂前韓國第一夫人 「統一教」會長出庭否認不法

中央社首爾1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

首爾中央地方法院今天對「世界和平統一家庭聯合會」（舊統一教）會長韓鶴子涉嫌行賄前第一夫人金建希等罪名一案進行首次庭審，韓鶴子坐著輪椅出庭，否認所有指控。

法新社報導，現年82歲的被告韓鶴子今年9月遭逮捕，此事在「世界和平統一家庭聯合會」引發強烈震撼。該會宣稱全球擁有1000萬名信徒，並掌控龐大的商業帝國。

獲信徒尊稱為「真母」的韓鶴子被指控以禮物行賄前總統尹錫悅的妻子金建希，包括名牌手袋與鑽石項鍊。韓鶴子也面臨對一名與尹錫悅有關的國會議員提供現金的貪腐指控。

根據庭審記錄，辯護律師否認她曾向金建希或該名國會議員行賄，堅稱這些禮物是由前教會人員自行安排，未經她知情或同意。

辯護律師說：「我們不承認任何指控。」

檢方則駁斥，稱韓鶴子的所作所為「極其惡劣」。

他們指出，教會信徒在財務困難下仍向教會捐款，但這些款項卻被用於「支付保釋金以及從事不法政治交易」。

另一宗案件的審判將在12月9日開庭，韓鶴子面臨違反政黨法的指控。

檢方認為，她曾指示超過2000名教會信徒加入尹錫悅所屬的「國民力量黨」（People Power Party），試圖左右黨內大會的結果。

尹錫悅

上一則

路透：空巴A320機身鑲板品質問題 影響數十架飛機

下一則

教宗訪黎巴嫩修道院 祈求和平降臨黎國和周遭地區

延伸閱讀

華府國民兵案槍手被控1級謀殺 2周前已行蹤不明

華府國民兵案槍手被控1級謀殺 2周前已行蹤不明
泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索

泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索
土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月
黃之鋒被控串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理

黃之鋒被控串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗。(美聯社)

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

2025-11-26 07:55

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地